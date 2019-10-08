Exatlon nedir, ne zaman, hangi kanalda başlayacak? İşte Exatlon Türkiye yarışmacıları
Dört ülkenin yarışmacılarının kıyasıya mücadele edeceği Exatlon Cup’un ilk tanıtımı yayınlandı. Online üzerinden takip edilecek olan Exatlon Cup’un tanıtımında yayın tarihi açıklandı. Peki, Exatlon nedir, ne zaman, hangi kanalda başlayacak? İşte Exatlon Türkiye yarışmacıları...
Türkiye, Romanya, Kolombiya, Meksika takımları olmak üzere dört ülkenin yarışacağı Exatlon yarışmasının tarihi belli oldu. Exatlon Cup, ilk bölümüyle bugün acunn.com’da başlayacak.
EXATLON 2019 TÜRKİYE TAKIMI İÇİN YARIŞMACILAR
Türk takımının kadrosunda 2019 yılında Survivor'da yarışan Emre Durak, Yusuf Karakaya, Melisa Emirbayer, Okay Köksal, Seda Ocak'ın yanı sıra Sema Aydemir Yiğit Dikmen ve Damla Can yer alıyor
Romanya: Cristian Corneliu Pulhac, Gabriel Nedelcu, Cristina Constantinescu, Larisa Elena Vasile, Sorin Iulian Pitea, Onut Stefan Floroaica, Iuliana Aradi, Madalina Georgeta Predon...
Kolombiya: Betto Urrego, Dumar Roa Rıuz, Valentina Ortiz, Naty Gıraldog, Juan Jose Trujıllo, Jonatan Serna Martinez, Veronica Gutierrez, Isabel Orozco...
Meksika: Melisa Ramos, Mati Alvarez, Heliud Pulido, Haber Gallegos, Parejita Lopez, Marysol Cortes, Stephania Gomez, David Juarez, Eugenio Martell, Fernando Casanova.
Yüksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren, Ünlüler ve Gönüllüler olarak ayrılmış iki takım haftalar boyu özel kamplarda yaşayarak, hem kendi gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurlarda yarışırlar.
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