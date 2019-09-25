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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.09.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Exatlon ne demek? Exatlon formatı dikkat çekti!

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Exatlon ne demek? Exatlon formatı dikkat çekti!

Exatlon, kelime manasıyla pek çok kişinin araştırdığı bir sözcük olmaya devam ediyor. Triatlon spor dalından esinlenilerek ismi verilen Exatlon, Triatlon isimli sporun daha zorlu parkurlarına sahiptir. İçerisinde pek çok etap bulunan Exatlon'da güç, dayanıklılık ve hız adaylar için ayrı bir öneme sahip oluyor. Peki, Exatlon nedir ve nasıl bir formata sahiptir? İşte, Exatlon hakkında merak edilen bazı bilgiler

Exatlon, son derece kapsamlı spor yarışma programıdır. Yüzme, bisiklet sürme, koşu gibi aşamaları içerisinde bulunduran Triatlon sporuna göre daha kapsamlı olan Exatlon, bazı detaylara sahiptir. Peki, Exatlon ne demek? İşte, Acun Medya'nın format sahibi olduğu Exatlon hakkında detaylı bilgiler

EXATLON PARKURLARI NASIL OLUŞUYOR?

Yüksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren, Ünlüler ve Gönüllüler olarak ayrılmış iki takım haftalar boyu özel kamplarda yaşayarak, hem kendi gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurlarda yarışıyorlar.

Her parkur güç, denge, hız, problem çözme, konsantrasyon ve atış bölümlerinden oluşmaktadır.

Renkli parkurlar, lacivert, mavi, yeşil, sarı, turuncu, kırmızı, siyah ve beyaz renklerinden oluşan parkurlar on puanlık olup takım halinde oynanan oyunlardır. Yarışmacılar takımlarına puan kazandırmakla kalmaz, bireysel olarak da puan biriktirir. Gri parkur ise 5 puanlıktır ve her takımdan ikişer kişi seçilerek oynanır.

Mini oyunlar ile yarışmacıların motivasyonunu arttırmak amacı ile tahmine, reflekse ya da şansa dayalı olarak hazırlanan mini oyunlarda, iki takımdaki tüm yarışmacılar oyuna başlar, elenerek son oyuna kadar gelirler. Kazanan bir kişi kendi takımından bir kişiyi de seçerek belirlenen ödüle gitmektedir.

MARKET, İLETİŞİM VE BONUS OYUNLAR EXATLON'DA DA YER ALIYOR

Market/Restoran oyunu: Oyunun sonunda belli bir miktar para ödülü kazanılır, bu ödül program için özel tasarlanmış market ya da restoranda harcamak üzere verilir. Örneğin markette belli bir miktarda yumurta ya da patates ya da restoranda kişi başı hazır gıda şeklinde harcanabilir ve bu ödüller her hafta değişkenlik göstermektedir.

İletişim oyunu: Bu oyunda yarışmacılar aileleri ile internet, mektup ya da görüntülü görüşme imkanına sahip olmaktadır.

Bonus oyunlar: Bu oyun çeşidinde yarışmacılara bulundukları bölgenin dışında gerçekleştirilen basketbol gibi spor faaliyetlerini izleme ya da yine farklı bölgelerdeki eğlence alanlarını (Aquapark vb.) ziyaret etme imkanı verilmektedir.

YARIŞMALARDA ÖDÜLLER NASIL OLUŞUYOR?

Oynanan parkurlar sonucunda kazanan takımlar bir ödülün sahibi olmaktadır. Yarışmacılar için en önemli oyun Kamp ekstra oyunudur. Bu oyunu kazanan takım bir sonraki Kamp ekstra oyununa kadar içerisinde banyo, mutfak, veranda, yatak odası ve oturma odası olan ahşap bir evde kalmaya hak kazanırken kaybeden takım ise içerisinde sadece uyku tulumu ve alet çantası bulunan 3 tarafı kapalı bir barakada kalırlar. Her iki yaşam alanında da antrenman yapabilecekleri bir alan ve atış denemeleri yapmaları için bırakılan materyaller bulunmaktadır.

ELEMELER DE YER ALIYOR

Kaybeden takım eleme alanına giderek hafta boyunca parkurlarda başarılı olan bir yarışmacı ile bireysel Exathlon oyununda galip gelen farklı bir yarışmacı elenmesi için birer isim söyler. Daha sonra bütün takım oylama ile bir kişi daha seçer. İsmi söylenen üç yarışmacı halk oylamasına çıkarlar ve en az oyu alan yarışmacı Exathlon'a veda eder.

EXATLON FORMATI NASILDIR?

Programda takımlar birbirlerinden ayrı yerleşkelerde yaşar, her haftanın sonunda kaybeden takımdan bir yarışmacı elenir. Takımda amatör, yarı profesyonel ya da olimpiyatlara katılmış sportmen bireylerden oluşmaktadır.

Yarışma, her iki takımın da oyun alanına getirilip tanıştırılmalarıyla başlar. İki farklı renkler ile ayrılmış olan takım yarışmacıları yarışma boyunca bedensel, zihinsel ve kondisyon oyunlarında karşı karşıya gelmektedir. Her takım rakip takımdan bir kişi ile eşleşir, parkura aynı zamanda başlarlar. Engelleri eksiksiz ve kuralına uygun olarak geçen yarışmacı takımına bir puan kazandırmış olur. Toplamda on puana ilk ulaşabilen takım oyunu kazanmaktadır.

Oyunlarda eşleşecek yarışmacıların seçilmesi daha önceki yarışmayı kazanmış olan takımdaki yarışmacıların ilk rakibi seçmesiyle başlar. Bu sebeple Exathlon, takım olarak hamle yapma ve savunma stratejilerini de ön plana çıkartmaktadır.

Program, bir sunucu ve oyun esnasında oluşabilecek anlaşmazlık hallerine müdahale edip sonuçlandırmakla görevli bir hakem tarafından takip edilmektedir.

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