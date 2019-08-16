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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.08.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filminin seslendirme kadrosunda kimler var?

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Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filminin seslendirme kadrosunda kimler var?

2016 yapımlı animasyon filmi Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı’nın devam filmini ‘Çılgın Hırsız’ ve ‘Minyonlar’ gibi filmlere imza atmış Chris Renaud yönetiyor. Peki, küçükler kadar büyüklerinde ilgi odağı olan Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filminin seslendirmelerini hangi ünlü isimler yapmıştı?

Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filminde sevimli evcil hayvanlar Max ve arkadaşları Manhattan sokaklarında yeni maceralara atılıyor. Minyonlar ve Çılgın Hırsız gibi sevilen animasyonların arkasındaki ekip tarafından yaratılan hikayede, Alper Kul Max, Çağlar Çorumlu ise Duke isimli köpeği seslendiriyor.

Manhattan şehrinde sahibi Katie ile güzel bir hayat yaşayan Max in hayatı anlatılmaktadır. Apartman dairesinde kalmaktan bir sıkıntısı olmayan Max, bir gün sahibinin eve yeni bir köpek getirmesiyle morali bozulur. Gözden düştüğünü hisseden Max yeni cinsiyle sıkı bir rekabete girecektir. Bu çekişme uzun sürmez çünkü Snowball isimli tavşan, evde yaşayan tüm hayvanlara büyük bir komplo planlamaktadır. Evlerini kaybetmek istemeyen hayvanlar iş birliği yapmak zorundadır

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