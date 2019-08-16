Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filminin seslendirme kadrosunda kimler var?
2016 yapımlı animasyon filmi Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı’nın devam filmini ‘Çılgın Hırsız’ ve ‘Minyonlar’ gibi filmlere imza atmış Chris Renaud yönetiyor. Peki, küçükler kadar büyüklerinde ilgi odağı olan Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filminin seslendirmelerini hangi ünlü isimler yapmıştı?
Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filminde sevimli evcil hayvanlar Max ve arkadaşları Manhattan sokaklarında yeni maceralara atılıyor. Minyonlar ve Çılgın Hırsız gibi sevilen animasyonların arkasındaki ekip tarafından yaratılan hikayede, Alper Kul Max, Çağlar Çorumlu ise Duke isimli köpeği seslendiriyor.
Manhattan şehrinde sahibi Katie ile güzel bir hayat yaşayan Max in hayatı anlatılmaktadır. Apartman dairesinde kalmaktan bir sıkıntısı olmayan Max, bir gün sahibinin eve yeni bir köpek getirmesiyle morali bozulur. Gözden düştüğünü hisseden Max yeni cinsiyle sıkı bir rekabete girecektir. Bu çekişme uzun sürmez çünkü Snowball isimli tavşan, evde yaşayan tüm hayvanlara büyük bir komplo planlamaktadır. Evlerini kaybetmek istemeyen hayvanlar iş birliği yapmak zorundadır
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