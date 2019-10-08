Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta 142. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Salı akşamı ekranlara gelen dizinin son bölümünde Hızır'ın yaptığı son infaz Amerikalı düşmanlarının radarına girmesine neden oldu. Heyecanlı bölüm sonrası dizinin hayranları yeni bölüm fragmanını şimdiden merak etmeye başladı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 8 Ekim Salı akşamı 142. bölümüyle yayınlandı. Dizinin bu hafta yayınlanan bölümünde Meftunlular ailesinden Bülent Meftun'un kadınlara dil uzatması yeni bir savaşın fitilini ateşledi. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yaşananlar ve yeni bölümle ilgili bilgiler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır yaptığı son infaz ile büyük bir ganimet elde eder. Hızır'ın bu hamlesi Amerikalı düşmanları ile arasının açılmasına neden olur. Öte yandan Meftunlular ile Çakırbeyliler'in arası kadınlara dil uzatan Bülent Meftun'un cezasının kesilmesi ile yeniden bir savaş başladı. Hızır dörtbir yandan saldırmaya çalışan düşmanlarının arkasına aldıkları Altan'la karşı karşıya geldi.
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