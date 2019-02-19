Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu kimdir?
Ceren Benderlioğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Façalılar'ın kız kardeşi Ömür Façalı’yı canlandıracak olan Ceren Benderlioğlu, dizinin Behzat’ı Emir Benderlioğlu il evli. İşte, Ceren Benderlioğl’nun hayatına ilişkin diğer bilgiler.
Evlendikten sonra ‘Benderlioğlu’ soyadını alan Ceren Şekerci, 1 Ekim 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Lisansını Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünde tamamladı. 2002 yılında Savaş Dinçel, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın, Cem Kılıç, Açelya Akkoyun’un oyuncu kadrosunda yer aldığı Ekmek Teknesi’nde rol aldı. 2005 yılında Kırık Kanatlar, 2014 yılında “Kertenkele” adlı dizilerde rol aldı. Ceren Benderlioğlu, 6 Temmuz 2010 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile nikah masasına oturdu. Çiftin Nur adında bir kızı var.
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