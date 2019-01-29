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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
29.01.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Behzat’ı Emir Benderlioğlu kimdir?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Behzat’ı Emir Benderlioğlu kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine transfer olan Emir Benderlioğlu’nun hayatı merak konusu oldu. Emir Benderlioğlu, İlyas'la amansız bir mücadeleye girecek olan Behzat’ı canlandırıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Behzat’ı Emir Benderlioğlu kimdir?

Emir Benderlioğlu, 28 Ekim 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdi. Önce heykel okuyan oyuncu daha sonra grafik bölümüne geçti, daha sonra TRT tanıtım koordinatörü olarak çalıştı. Alper Çağlar'ın yönetiminde: Bukalemun, 4 Saat, Kabakurgu, Camgöz, Panzehir, Dağ II filmlerinde rol aldı. Camgöz hariç bu filmlerde başrol oynadı. Çağlar'ın filmlerindeki performansıyla beğeni toplayan oyuncu, bir cast ajansına kaydoldu ve İstanbul'a yerleşti.

Ademin Trenleri adlı filmdeki karakterlerden biri olan Bekir karakterini canlandırdı. Daha sonra da Sessiz Fırtına adlı dizide İbrahim karakterine hayat verdi. 2008 yılında da Med Yapım dizisi olan Dedektif Biraderler'de başrol oyuncusu olarak Savaş karakterini canlandırdı Kavak Yelleri'nde Mine'nin sevgilisi Burak karakteri ile karşımıza çıkan Emir Benderlioğlu fotoğrafçılıkla da yakından ilgilenmektedir. 2010'un Ocak ayında Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde adlı komedi filminde Durul karakteri ile izleyici karşısına çıktı. 6 Temmuz 2010’da i kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi. 2010'un Ağustos ayında Fox'ta yayınlanan Keskin Bıçak dizisinde başrol karakterlerinden biri olan Çetin'e hayat verdi.

BEHZAT KARAKTERİ HAKKINDA

Behzat, Façalı’ların iki reisinden biridir. Façalı Behzat, Façalı Haşmet’in kardeşidir. Cezaevinde kendine göre bir düzen kuran Behzat İlyas’ın işini içeride bitirmek ister; ancak İlyas’ı alt etmek o kadar kolay olmayacaktır.

 

 

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