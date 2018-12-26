Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas ölecek mi?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, son bölümünde ekrana gelen olayların ardından İlyas ölecek mi sorularını akıllara getirdi. Cezaevine getirilen İlyas, güvenlik sebebiyle hücreye alınmış ve ardından bir anda alınan kararla başka cezaevine sevk edilmek üzere yola çıkarılmıştır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümüne damga vuran bu olayda, Hızır bu durumdan şüphelenmiş ve cezaevine gelmiştir. Peki, sevk esnasında saldırıya uğrayan İlyas ölecek mi? İşte, o detaylar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 121. son bölümünde cezaevinde saldırıya uğrayan İlyas Çakırbeyli, Jandarma ekiplerinin müdahalesi ile sağlık ekiplerine doğru yola çıkarılmıştır. İlyas Çakırbeyli'nin bıçaklanma anını gözleriyle gören Hızır ve dostları ise cezaevi kapısından olan biteni çaresiz bir şekilde izlemiştir. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 121. son bölümünde İlyas ölecek midir? İşte, dizinin son bölümünden bazı bilgiler
EDHO SON BÖLÜMÜNDE İLYAS ÖLECEK Mİ?
Mesut'un başına bela sarmak için fırsat kolladığı İlyas, cezaevine gönderilmiştir. Cezaevinde güvenlik sebebiyle özel bir hücreye alınan Mesut, büyük bir planın içinde olduğunun farkında değildir. İlyas'ı öldürmek için içerden bir de adam ayarlayan Mesut, Hızır'ın gözleri önünde İlyas'ı bıçaklı saldırıya uğratarak ağır yaralamıştır.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Çakırbeylilerin yakasını bırakmayan Mesut, devletin gücünü kötüye kullanarak İlyas'ın sonunu hazırlayan bir tuzak hazırlar. Cengiz'i resmi olarak istihbaratta görev alma vaadiyle kandırarak İlyas'ın aleyhine tanıklık etmesini sağlayacaktır. Tuncay'ın ölümü başta olmak üzere yapılan tüm eylemlerin sorumlusu olarak tutuklanan İlyas, artık bir çıkış yolu kalmadığının farkındadır. Mesut, kurduğu oyunla, içeride İlyas'ı dışarıda ise Alparslan'ı bitirme peşindedir. Ailesini dağıtacak olan bu oyunu bozmak için harekete geçen Hızır, kendi çıkarları uğruna bulunduğu konumu istismar eden vatan haininin karşısına dikilir. Bir meydan okuma yarışına dönüşen görüşme, ikilinin birbirine gözdağı vermesinden öteye geçemez. Hiçbir tehdide boyun eğmeyecek olan Hızır'ın, kardeşinin canını kurtarmak için artık yapabileceği bir şey kalmamıştır.
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