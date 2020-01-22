Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? Yeni bölümlerde sürpriz isim geri dönüyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Yeni yıl tatili ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları nedeniyle ekran macerasına ara veren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sürprizleriyle kaldığı yerden devam edecek.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümlerinin yayınlanmamasıyla ilgili, özleyip severek bekleyen ve haklı olarak serzenişte bulunan seyircilerimize ve sorularına cevaben; biliyoruz merak ve sevgiyle haftalardır beklediğiniz eşkıya dünyaya hükümdar olmaz’a dört hafta ara verildi ama bunun sebebi bizim tatil yapmamız, tatil yapmak istememiz vs değil, bizim yani oyuncularının insiyatifinde gerçekleşen bir süreç değil, tamamen sezon ortasında televizyonların yayın politikalarıyla ilgili bir süreçtir..yeni bölüm yayın tarihi olan 28 Ocak 2020 de her zamanki gibi çok güzel bir bölümle ekranlarınızda olacak, çok güzel bir sezonu daha beraber paylaşacağız.. biz de özledik, görüşmek üzere.



SANEM ÇELİK PROJEYE YENİDEN DAHİL OLDU



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Sevda karakterini canlandıran Naz Elmas'ın ayrılığının ardından diziye katılacak kadın oyuncunun kim olduğu ortaya çıktı. Fenomen diziden önceki yıl ayrılan Sanem Çelik, Ceylan karakteriyle yeniden diziye katıldı.