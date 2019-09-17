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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.09.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar ne zaman başlayacak.. EDHO yayın tarihi belli oldu mu?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar ne zaman başlayacak.. EDHO yayın tarihi belli oldu mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar dizisinin bu sezon ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, Salı günleri yayınlanan dizinin bugün başlayıp, başlamayacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar 5. sezon ne zaman başlayacak sorusu internette aranan konular arasındaki yerini alırken, dizinin kadrosuna yeni isimlerin dahil olup, olmadığı da aranan bir diğer konu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar ne zaman başlayacak, EDHO'nun yayın tarihi açıklandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar 5. sezon ne zaman başlayacak sorusu cevap ararken, geçen yıl dizinin Eylül ayında başlamasından dolayı internette konu aramalar sıklaştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar yeni sezonu ile ilgili sosyal medya hesabından çok yakında açıklaması yapılırken, her hangi bir gün ve tarih bilgisi bulunmuyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar son bölümde Zeki Sivri'nin kurduğu planlar Çakırbeyli'ler tarafından bozulmuş ve dizinin seyri farklı bir hal almıştı. Ayrıca final bölümünde İlyas ve Ömür'ün nişanlanarak finale gidilmesi bu iki aile arasındaki dengeleri de değiştirecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar yeni sezonda diziye dahil olacak oyuncular hakkında henüz bir bilgi geçilmezken dizinin takipçileri için sosyal medya hesabında yapılan bir paylaşımla çok yakında Eşkıya Dünyaya Hükümdar'ın başlayacağı duyuruldu.

Televizyon kulislerinde dolaşan iddialara göre yeni sezonda diziye Burak Sergen, Selda Alkor ve Naz Elmas'ın katılacağı iddia edildi. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yayınlanan bir fragman olmadığı için bu isimler şuan sadece iddia olarak dikkat çekiyor.


 

 

 

 

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