Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi? Eski Köye Yeni Adet oyuncuları kimler?

Eski Köye Yeni Adet filminin başrollerini Bülent Emrah Parlak, Nail Kırmızıgül, Füsun Demirel, Burcu Gönder Parlak, Haki Biçici, Gülhan Tekin, Meltem Yılmazkaya ve Osman Akça paylaşıyor.

Başrol oyuncularından Bülent Emrah Parlak; sinemaseverleri sıcak, hareketli ve komik bir filmin beklediğini dile getirirken Burcu Parlak, filmin abartıdan uzak ve izleyicinin çıktığında gittiğine hiç pişman olmayacağı bir film olduğunu eklemişti.

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eski Köye Yeni Adet filminin büyük bölümü Çanakkale Assos'ta gerçekleştirilirken bir bölümü ise İstanbul'da gerçekleştirildi.

ESKİ KÖYE YENİ ADET KONUSU

1990’ların sonunda bir köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp, kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bu yanlış anlamayla köyde her şey değişecek, birbirinden komik durumlar yaşanacaktır...