“Erkenci Kuş”ta bu hafta kim nereden giyindi?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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17.07.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

“Erkenci Kuş”ta bu hafta kim nereden giyindi?

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“Erkenci Kuş”ta bu hafta kim nereden giyindi?

Yaz dizisi olarak başlayan ama reyting sıralamasında kendine üst sıralarda yer bulan “Erkenci Kuş”ta şık ve rahat stiller göze çarpıyor. Bakalım başrollerinde Demet Özdemir ve Can Yaman’ın yer aldığı dizide bu hafta kim neler giymiş?

Esas kız Sanem bu hafta yine yazın ruhunu yansıtan seçimleriyle dikkat çekti.

“Erkenci Kuş”ta bu hafta kim nereden giyindi

Sanem’in bu sahnedeki kombininde, çiçekli lacivert tulumu Zara (100 TL) ve yuvarlak çantası İpekyol (163 TL).

“Erkenci Kuş”ta bu hafta kim nereden giyindi

 

Yine aynı sahnede Can’ın vazgeçilmezi siyah mont, Beymen Academia. Fiyatı ise 335 TL.

“Erkenci Kuş”ta bu hafta kim nereden giyindi

 

Sanem’in çimenlerde uzandığı sahnedeki açık sarı, çizgili elbisesi Zara (170 TL.) Ayakkabısı Adidas, (249.90 TL) kolyesi ise Maison KLEO (304,99 TL).

“Erkenci Kuş”ta bu hafta kim nereden giyindi

 

Dizide Aylin karakterini canlandıran Sevcan Yaşar’ın tarzı ise keskin ve zarifti. Aylin’in bu sahnedeki bluzu Zara, yüksek bel krem rengi, beli bağlı şortu H&M (99,99 TL) ve kemeri Beymen Academia (495 TL).

“Erkenci Kuş”ta bu hafta kim nereden giyindi

 

Erkenci Kuş”un asi çocuğu Can Yaman’ın yeşil gömleği Mavi Jeans. Fiyatı ise 99, 99 TL.

 

 

Sevdiğiniz dizilerde stillerini takip ettiğiniz karakterlerin nereden giyindiklerini merak ediyor ve satın almak istiyor musunuz? O halde, bu uygulama tam size göre… 

Daha fazlası için Ekranda uygulamasını IOS ve Android’ten indirebilirsiniz.

 

Android : http://knld.co/ekranda-a 
IOS : http://knld.co/ekranda-ios

 

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