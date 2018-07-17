“Erkenci Kuş”ta bu hafta kim nereden giyindi?
Yaz dizisi olarak başlayan ama reyting sıralamasında kendine üst sıralarda yer bulan “Erkenci Kuş”ta şık ve rahat stiller göze çarpıyor. Bakalım başrollerinde Demet Özdemir ve Can Yaman’ın yer aldığı dizide bu hafta kim neler giymiş?
Esas kız Sanem bu hafta yine yazın ruhunu yansıtan seçimleriyle dikkat çekti.
Sanem’in bu sahnedeki kombininde, çiçekli lacivert tulumu Zara (100 TL) ve yuvarlak çantası İpekyol (163 TL).
Yine aynı sahnede Can’ın vazgeçilmezi siyah mont, Beymen Academia. Fiyatı ise 335 TL.
Sanem’in çimenlerde uzandığı sahnedeki açık sarı, çizgili elbisesi Zara (170 TL.) Ayakkabısı Adidas, (249.90 TL) kolyesi ise Maison KLEO (304,99 TL).
Dizide Aylin karakterini canlandıran Sevcan Yaşar’ın tarzı ise keskin ve zarifti. Aylin’in bu sahnedeki bluzu Zara, yüksek bel krem rengi, beli bağlı şortu H&M (99,99 TL) ve kemeri Beymen Academia (495 TL).
“Erkenci Kuş”un asi çocuğu Can Yaman’ın yeşil gömleği Mavi Jeans. Fiyatı ise 99, 99 TL.
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