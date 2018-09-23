Erkenci Kuş yeni bölüm ilk sahne fragmanı yayınlandı
Erkenci Kuş dizisinin 12. bölümü dün akşam yayınlandı. Can Yaman ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş’un son bölümünde gerçek Albatros’u öğrenen Sanem, gerçeklerle yüzleşti ve Can’dan uzak durmaya karar verdi. Finale ise ikilinin karşılıklı savaş ilan etmesi damga vurdu. Erkenci Kuş ilk sahne fragmanı ise kısa sürede paylaşıldı.
Erkenci Kuş yeni bölüm ilk sahne fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. Yayın gününde değişikliğe giden Erkenci Kuş dizisinin 22 Eylül tarihli son bölümünde sürprizlerle dolu anlar ve şaşırtıcı gelişmeler vardı. Albatros'un Can olduğunu öğrenen Sanem’in ayakları yerden kesildi ancak Emre’nin sözleri ardından Sanem, gördüğü rüyadan erken uyandı. Şimdi ise gözler yeni bölüm gelişmelerinde...
Albatros’un Can olduğunu anlayan Sanem artık gerçek hayatın da masal gibi yaşanabileceğine inanıyor. Aşkla havalara uçuyor.
Can, Polen’in doğum günü partisinden hızla çıkıp Sanem’in yanına gidiyor.
Ceycey, operadan çıkışta Ayhan’la buluşacak. Acaba yaşam koçuyla ilişkilerinde bir sonraki adım ne olacak?
Osman’nın yıldızı gittikçe yükseliyor; operadaki organik içecek markasının fotoğraf çekimlerinin baş kahramanı tabii ki Osman... Sette Deren ve Aylin’in savaşı sürüyor, Zebercet’se kıskançlığından yine yerinde duramıyor.
Peki Sanem, sakladığı sırları ne yapacak? Emre’yi bir itirafa ikna etmesi mümkün olacak
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