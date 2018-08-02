Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında Sanem köşeye sıkışıyor
Romantik komedi türündeki Star Tv dizisi Erkenci Kuş’un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan Erkenci Kuş 7. bölüm fragmanında Sanem’in köşeye sıkıştığı sahne güldürdü. Can’a söylediği yalanlar yüzünden utanan Sanem, kaçmaya çalıştıkça daha çok köşeye sıkışıyor. İşte, Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özet!
Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman’ın paylaştığı Erkenci Kuş yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Ekran macerasında 6 haftayı geride bırakan Erkenci Kuş’un 31 Temmuz tarihli bölümünde sürprizlerin ardı arkası kesilmedi. Son bölümün hemen ardından yayınlanan ilk sahne tanıtımında ise Sanem’in itirafları dikkat çekti. İzleyiciler, en detaylı ipucunu ise Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanıyla edindi.
Can’ın kadın derneği için çektiği, Sanem’in modellik yaptığı kampanya şehrin bilboardlarına asılmıştır. Sanem ve Can’ın aşkının sessiz sembolu olan bu bilboardlar Sanem’i de harekete geçirir. Sanem hislerini ne olursa olsun Can’a anlatmaya karar verir.
Mahallede ise bilboardlar yüzünden olay farklı şekilde karışır. Osman ve Sanem’i nişanlı zanneden Zebercet, Osman’ın bilboardları Sanem fotoğraflarıyla donattığını düşünerek Don Kişot edasıyla bilboardlara saldırır. Mahallede olaylar çığrından çıkar.
Motivasyon kampında Aylin’in kurduğu sinsi plan, Can’ın fotoğrafçılık kariyerini tehlikeye atacak kadar önemli sonuçlar doğurur. Can odasından fotoğrafları kimin çaldığının peşine düşer. Sanem o fotoğrafları bir tek Emre’nin gördüğünü bilmektedir. Sanem bugüne kadar kendisini kandırdığını anladığı Emre’nin sırrını saklayacak mı? Yoksa artık kartlarını açık oynayacak ve sevdiği adama her şeyi anlatacak mı?
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