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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
02.08.2018 - 17:12, Son Güncelleme:

Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında Sanem köşeye sıkışıyor

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Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında Sanem köşeye sıkışıyor

Romantik komedi türündeki Star Tv dizisi Erkenci Kuş’un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan Erkenci Kuş 7. bölüm fragmanında Sanem’in köşeye sıkıştığı sahne güldürdü. Can’a söylediği yalanlar yüzünden utanan Sanem, kaçmaya çalıştıkça daha çok köşeye sıkışıyor. İşte, Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özet!

Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman’ın paylaştığı Erkenci Kuş yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Ekran macerasında 6 haftayı geride bırakan Erkenci Kuş’un 31 Temmuz tarihli bölümünde sürprizlerin ardı arkası kesilmedi. Son bölümün hemen ardından yayınlanan ilk sahne tanıtımında ise Sanem’in itirafları dikkat çekti. İzleyiciler, en detaylı ipucunu ise Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanıyla edindi.

Can’ın kadın derneği için çektiği, Sanem’in modellik yaptığı kampanya şehrin bilboardlarına asılmıştır. Sanem ve Can’ın aşkının sessiz sembolu olan bu bilboardlar Sanem’i de harekete geçirir. Sanem hislerini ne olursa olsun Can’a anlatmaya karar verir.

Mahallede ise bilboardlar yüzünden olay farklı şekilde karışır. Osman ve Sanem’i nişanlı zanneden Zebercet, Osman’ın bilboardları Sanem fotoğraflarıyla donattığını düşünerek Don Kişot edasıyla bilboardlara saldırır. Mahallede olaylar çığrından çıkar.

Motivasyon kampında Aylin’in kurduğu sinsi plan, Can’ın fotoğrafçılık kariyerini tehlikeye atacak kadar önemli sonuçlar doğurur. Can odasından fotoğrafları kimin çaldığının peşine düşer. Sanem o fotoğrafları bir tek Emre’nin gördüğünü bilmektedir. Sanem bugüne kadar kendisini kandırdığını anladığı Emre’nin sırrını saklayacak mı? Yoksa artık kartlarını açık oynayacak ve sevdiği adama her şeyi anlatacak mı?

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