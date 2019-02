Erkenci kuş dizisinde flaş ayrılık!

Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştıkları Erkenci Kuş dizisine iki oyuncu veda etti.

'Son sahnemdi'

Diziye veda eden oyunculardan birinin 'Fabri' karakteri ile karşımıza çıkan oyuncu Özgür Özberk olduğu öğrenildi. Özberk, ayrılık haberini sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.

Can Yaman'la çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşıma "It was my final scene... Son sahnemdi. Yolu açık olsun kardeşimin" notunu düştü.

'Ah Aylin vah Aylin sana veda ediyorum'

Diziden ayrılan bir diğer isim ise 'Aylin' karakterini canlandıran Sevcan Yaşar oldu.

Instagram hesabından veda ettiğini duyuran Yaşar, "Ah Aylin vah Aylin! 29. Bölüm itibariyle sana veda ediyorum. Dünya tatlısı ekibimize, rejimize, yapıma, birtanecik yönetmen ve senaristlerimize oyuncu arkadaşlarıma günün sonunda diyecek bir çift sözüm var: Sizi çok seviyorum! Hepimizin yolu açık olsun" dedi.