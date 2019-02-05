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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
05.02.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Erkenci kuş dizisinde flaş ayrılık!

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Erkenci kuş dizisinde flaş ayrılık!

Star'ın sevilen dizisinde şoke eden iki ayrılık yaşandı.

Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştıkları Erkenci Kuş dizisine iki oyuncu veda etti.

'Son sahnemdi'

Diziye veda eden oyunculardan birinin 'Fabri' karakteri ile karşımıza çıkan oyuncu Özgür Özberk olduğu öğrenildi. Özberk, ayrılık haberini sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.

Can Yaman'la çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşıma "It was my final scene... Son sahnemdi. Yolu açık olsun kardeşimin" notunu düştü.

Erkenci kuş dizisinde flaş ayrılık

'Ah Aylin vah Aylin sana veda ediyorum'

Diziden ayrılan bir diğer isim ise 'Aylin' karakterini canlandıran Sevcan Yaşar oldu.

Instagram hesabından veda ettiğini duyuran Yaşar, "Ah Aylin vah Aylin! 29. Bölüm itibariyle sana veda ediyorum. Dünya tatlısı ekibimize, rejimize, yapıma, birtanecik yönetmen ve senaristlerimize oyuncu arkadaşlarıma günün sonunda diyecek bir çift sözüm var: Sizi çok seviyorum! Hepimizin yolu açık olsun" dedi.

Erkenci kuş dizisinde flaş ayrılık

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