Erkenci Kuş 8. yeni bölüm fragmanında Sanem ve Can yeniden yakınlaşıyor
Erkenci Kuş dizisi dün akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşandığı Erkenci Kuş son bölümüne Sanem’in kararı damga vurdu. Söylediği yalanlardan dolayı Can’ın yüzüne bakamayan Sanem, işten ayrılmaya karar verdi. Erkenci Kuş yeni bölüm ilk sahne fragmanı ise kısa sürede paylaşıldı. İşte, yeni bölümden ilk görüntüler…
Başrollerini Can Yaman ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş, ekran macerasında 6 haftayı geride bıraktı. Romantik komedi türündeki Erkenci Kuş’un son bölümünde Can’ın itiraf gibi sözleriyle büyük bir heyecan yaşayan dizi takipçileri finalde ise hüsran yaşadı. Sanem, döktüğü gözyaşlarına rağmen Can’ın gitmesini istedi. İkilinin hüzünlü sahnelerinin ardından yayınlanan Erkenci Kuş yeni bölüm ilk sahne fragmanı ise bir kez daha heyecanlandırdı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sanem, Can'a kumpas kuranı buldu bulmasına ama aynı anda kendisinin de istemeden de olsa bu kumpasın bir parçası olduğunu öğrendi. Peki, şimdi bunu Can'a söyleyebilecek mi Sanem! Bu sırada yakalanan adam, polise teslim edilirken Can’ın mesleki itibarını temizlediği basın toplantısında Emre ve Sanem’e bir sürprizi var... Üstüne bir de Can, Sanem'in kendisine aşık olduğunu duydu. Can, Sanem'in peşini bırakmayacak elbet, bakalım Sanem nereye kadar kaçabilecek! Bu sırada mahallede ise Aysun’un verdiği kiloların sırrı açığa çıkar. Ancak, Mevkıbe bu işe çok bozulur.
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