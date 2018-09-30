Erkenci Kuş 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ceycey bu kez gözleriyle gördü
Erkenci Kuş 14. yeni bölümden ilk sahne ile izleyicinin karşısına çıktı. Can'ın Sanem'e olan ilgisi, Sanem'in ise tıpkı bir kedi fare oyunu gibi kaçışının ön planda yer aldığı son bölümün ardından yeni bölümün ilk sahnesi yayınladı. Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında Ceycey'in her şeye şahit olması, Sanem'i rahatsız etmiştir. Can ise olan bitenden habersizdir. İşte, Erkenci Kuş 14. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
Erkenci Kuş 14. yeni bölüm fragmanında Sanem'in yanına gelen Can, artık duygularını açık açık dışarıya vurmaktadır. Sanem'i öpen ve ona karşı duygusal imalarda bulunan Can, odadaki üçüncü kişinin farkında değildir. Odada dolabın arkasına gizlenip her şeyi dinleyen Ceycey, artık bazı şeylerden emindir. Sanem ise Ceycey ile paylaştığı bilgilerden dolayı pişmanlık yaşamıştır. İşte, Erkenci Kuş 14. yeni bölüm fragmanı
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Erkenci Kuş'un 29 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan 13. bölümünde; Aylin’in ajansa pasladığı müşteri Ovido Otomotiv’le devir teslim zamanı geldi çattı. Yeni çekilecek otomobil reklamının senaryosunu halktan biri yazacak. Sosyal medya kampanyası tam gaz gidiyor ancak geri dönüşler çok da iç açıcı değil. En sonunda Konya’dan Erkenci Kuş rumuzlu kişinin senaryosu seçiliyor. Acaba bu Erkenci Kuş kim?
Mahallede Osman’ın oynadığı Orgatte içecek reklamı için özel gösterim düzenleniyor. Alkışlar, tebrikler… Muzaffer kıskançlığından delirmesin de ne yapsın? Yeni hedefi oyuncu olmak! Can ve Sanem birbirlerinden ayrı kalmaya bile dayanamazken aralarındaki "savaşın" galibi kim olabilir?
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