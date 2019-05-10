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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.05.2019 - 19:44, Son Güncelleme:

Enis Arıkan kimdir ve kaç yaşındadır? Enis Arıkan'ın merak edilenleri

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Enis Arıkan kimdir ve kaç yaşındadır? Enis Arıkan'ın merak edilenleri

Yer aldığı projelerle adından söz ettiren Enis Arıkan, internet ve magazin takipçileri tarafından sıklıkla merak ediliyor. Özellikle sosyal medyada paylaştığı videolarla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu, dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi ile başladı. Peki, Enis Arıkan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Enis Arıkan'ın hayatı ve merak edilenleri.

Jet Sosyete'deki Tony karakteriyle sevilen başarılı ve genç oyuncu Enis Arıkan, yakın zamanda Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Benimle Söyle yarışmasının sunuculuğunu üstlenecek. Bu gelişme ile beraber, ünlü oyuncu ile ilgili bilgiler de merak konusu oldu. Peki, Enis Arıkan kimdir? İşte Enis Arıkan'ın biyografisi ve hayatı.

ENİS ARIKAN'IN HAYATI

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü’nden mezun oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, birçok reklam projesinde rol alan aldı.

İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt’un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme geliyor.

Ödülleri:

2014 – 19. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Tiyatro Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Garaj – Craft Tiyatro
2011 – 2. Antalya Televizyon Ödülleri: Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yerden Yüksek

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2013-2014 – Garaj, Yönetmen: İpek Bilgin – Craft Tiyatro,
2014 – Makas 2, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,
2012 – 2013 – Altın Ejderha, Yönetmen: Serkan Salihoğlu – DOT Tiyatro
2011 – 2012 – Kutlama, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,
2008 – 2009 – Vur /Yağmala /Yeniden – DOT Tiyatro,
2007 – 2009 – Kürklü Merkür, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,
2006 – 2007 – Hamlet – Müjdat Gezen Tiyatrosu,
2006 – 2007 – Tuhaf Bir Aile – Müjdat Gezen Tiyatrosu,
2005 – Herostratusu Unut – Müjdat Gezen Tiyatrosu,
2004 – Artiz Mektebi– Müjdat Gezen Tiyatrosu,
2003 – Yalancı – Müjdat Gezen Tiyatrosu,
2001 – Pilli Gelin – Seden Kızıltunç,
2000 – Kereviz Festivali – Seden Kızıltunç,

 Filmleri ve Dizileri :

2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)
2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)
2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)
2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)
2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)
2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)
2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)
2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)
2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)
2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)
2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)
2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)
2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)
1999 – Zilyoner (TV Dizisi)
1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)
1998 – Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)

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