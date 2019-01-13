Enis Arıkan kimdir? Jet Sosyete'nin Tony'si Enis Arıkan ‘ın hayat
Enis Arıkan, dizi projelerinin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlarla da sık sık gündeme geliyor. Jet Sosyete'deki Tony karakteriyle büyük bir kitlenin sevgisini kazanan Enis Arıkan, O Ses Türkiye’deki performansıyla da adından söz ettirmişti. Peki, Enis Arıkan kimdir, onu ne kadar tanıyoruz? İşte, sempatik oyuncunun hayatına ilişkin bilgiler
Annesi ve yakın arkadaşı Ezgi Mola ile çektiği Youtube videolarıyla adından söz ettiren Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi KonservatuarıTiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü’nden mezun oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, birçok reklam projesinde rol alan aldı.
İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt’un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme geliyor
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