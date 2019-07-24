En Zayıf Halka programının sunucusu İpek Altınbaşak Farina kimdir?
En Zayıf Halka programının sunucusu İpek Altınbaşak Farina oldu. Tanıtımlar ardından İpek Altınbaşak Farina’nın hayatına ilişkin bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, En Zayıf Halka programının sunucusu İpek Altınbaşak Farina kimdir?
İpek Altınbaşak Farina 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina, Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Amerika Birleşik Devletlerinde, West Georgia University'de MBA eğitimini tamamladı.
Daha sonra Türkiye'ye dönerek hızlı tüketim ürünleri sektöründe Unilever A. Ş. Gıda grubunda, margarin ve sıvıyağlar grubunda Kıdemli Ürün Müdürü olarak görev aldı. Çevrenin korunması amacı ile proje liderliğini yürüttüğü "Rama Cansuyu” projesi, United Nations tarafından "Dünya Çapında Yılın En Başarılı Çevre Projesi” seçilerek ödüle layık görüldü. Daha sonra özel bir kurumda Pazarlama ve Yeni Ürün Geliştirme Direktörü olarak görev aldı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde devam ettiği Pazarlama doktorasını 2004 yılında tamamlayarak aynı yıl Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlayan Altınbaşak Farina, 2005-2007 yılları arasında da Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak yirmiden fazla yüksek lisans programını kurma, geliştirme ve yürütme görevini üstlenmiştir.
2017 itibari ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina, işletme stratejileri, marka yönetimi, kuşak pazarlaması, destinasyon pazarlaması alanlarında çalışma ve danışmanlıklar yapmaktadır.
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