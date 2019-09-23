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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.09.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Emmy ödülleri sahiplerini buldu! Ödül sahipleri şaşırtmadı!

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Emmy ödülleri sahiplerini buldu! Ödül sahipleri şaşırtmadı!

ABD'de 71'incisi düzenlenen Emmy ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'ta düzenlenen ödül töreninde, Game Of Thrones ve Chernobly yapımları dikkat çekti. HBO tarafından yapılan her iki yapım da Emmy ödüllerinde derece aldı. Peki, 71'inci Emmy ödüllerini kazanan diziler hangileri oldu? İşte, 71'inci Emmy ödül töreni hakkında detaylı bilgiler

71'inci Emmy ödülleri sahiplerini buldu. Otoritelerin yakından takip ettiği Emmy ödülleri için 32 dalda aday gösterilen Game Of Thrones, en iyi drama ödülünün sahibi oldu. Game Of Thrones dizisindeki performansıyla Peter Dinklage, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" (Drama) ödülünü aldı.

71'İNCİ EMMY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

"En İyi Komedi Dizisi" ödülünü "Fleabag" alırken, "Chernobyl" de "En İyi Mini Dizi" ödülünü alan diğer yapım oldu.

2019 Emmy Ödülü kazanan yapımlardan bazıları şöyle sıralandı:
En İyi Drama: "Game of Thrones"
En İyi Komedi: "Fleabag"
En İyi Erkek Oyuncu, Drama: Billy Porter, "Pose"
En İyi Kadın Oyuncu, Drama: Jodie Comer, "Killing Eve"
En İyi Erkek Oyuncu, Komedi: Bill Hader, "Barry"
En İyi Kadın Oyuncu, Komedi: Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Drama: Peter Dinklage, "Game of Thrones"
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Drama: Julia Garner, "Ozark"

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