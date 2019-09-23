Emmy ödülleri sahiplerini buldu! Ödül sahipleri şaşırtmadı!
ABD'de 71'incisi düzenlenen Emmy ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'ta düzenlenen ödül töreninde, Game Of Thrones ve Chernobly yapımları dikkat çekti. HBO tarafından yapılan her iki yapım da Emmy ödüllerinde derece aldı. Peki, 71'inci Emmy ödüllerini kazanan diziler hangileri oldu? İşte, 71'inci Emmy ödül töreni hakkında detaylı bilgiler
71'inci Emmy ödülleri sahiplerini buldu. Otoritelerin yakından takip ettiği Emmy ödülleri için 32 dalda aday gösterilen Game Of Thrones, en iyi drama ödülünün sahibi oldu. Game Of Thrones dizisindeki performansıyla Peter Dinklage, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" (Drama) ödülünü aldı.
71'İNCİ EMMY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
"En İyi Komedi Dizisi" ödülünü "Fleabag" alırken, "Chernobyl" de "En İyi Mini Dizi" ödülünü alan diğer yapım oldu.
2019 Emmy Ödülü kazanan yapımlardan bazıları şöyle sıralandı:
En İyi Drama: "Game of Thrones"
En İyi Komedi: "Fleabag"
En İyi Erkek Oyuncu, Drama: Billy Porter, "Pose"
En İyi Kadın Oyuncu, Drama: Jodie Comer, "Killing Eve"
En İyi Erkek Oyuncu, Komedi: Bill Hader, "Barry"
En İyi Kadın Oyuncu, Komedi: Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Drama: Peter Dinklage, "Game of Thrones"
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Drama: Julia Garner, "Ozark"
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