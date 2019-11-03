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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
03.11.2019 - 22:43, Son Güncelleme:

Elimi Bırakma'nın yeni bölümü ne zaman? Elimi Bırakma 52. bölüm fragmanı yayınlandı

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Elimi Bırakma'nın yeni bölümü ne zaman? Elimi Bırakma 52. bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerini Alina Boz, Alp Navruz, Ebru Aykaç, Gökçe Yanardağ ve Dolunay Soysert gibi isimlerin paylaştığı TRT 1'in sevilen dizisi Elimi Bırakma artık yeni gününde izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni bölümü beklenirken 52. bölüm fragmanı diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Elimi Bırakma'nın yeni bölümü ne zaman? Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde neler olacak?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma'nın yayın günü değişti. Dizinin takipçileri, yeni yayın tarihini araştırıken bir yandan da gelecek bölümde neler olacağını merak ediyor. İşte, Elimi Bırakma'nın yeni yayın günü ve 52. bölümü hakkında ayrıntılar...

Büyük bir ilgiyle izlenen Elimi Bırakma'nın yeni bölümleri artık salı günleri ekranlarda olacak. Elimi Bırakma 52. bölümüyle 5 Kasım Salı akşamı ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek.

Sevilen dizinin yeni bölümleri ilk bölümünden bu yana pazar akşamları diziseverlerle buluşuyordu.

Öte yandan Elimi Bırakma'nın 52. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan fragmanda yeni bölümün heyecan dolu olacağı görülüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra ve Cenk barışırlar, Azra evliliklerine bir şans daha verecektir… Bu durum Sumru’nun tekrar harekete geçmesine neden olur… Ama Sumru’nun bilmediği bir şey vardır, Azra bu defa onun hamlelerine karşı hazırlıklıdır…

Azra ve Cenk bir yandan kendi meseleleriyle uğraşırken diğer yandan da ailelerini bir arada tutmaya çalışırlar…

Barış kızını Arda’dan uzak tutmaya kararlıdır. Damla’yı yurtdışına gönderirken bunun iki ailenin hayatını nasıl değiştireceğinin henüz farkında değildir….

 

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