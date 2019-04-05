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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
05.04.2019 - 23:46, Son Güncelleme:

Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları yayınlandı | 35. bölümde neler olacak?

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Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları yayınlandı | 35. bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında her pazar ekranlara gelen ve izleyici tarafından ilgiyle takip edilen Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Dizinin yayınlanan son bölümünde mezarlıkta Azra’nın karşısına ansızın çıkan kişi, Azra’nın babasının katilinin yakalanmasına dair umutlarını yeşerti. Peki, 7 Nisan tarihinde yayınlanacak olan Elimi Bırakma'nın 35. bölümünde neler olacak? İşte, dizinin hayranları tarafından merak edilen, Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanlarına dair bazı ip uçları...

Alp Navruz ve Alina Boz, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli Ebru Akçay, Burak Tamdoğan'ı oyuncu kadrosunda bulunduran ve aile draması kategorisinde yer alan Elimi Bırakma'nın yeni bölümü yine nefesleri kesecek. TRT1 ekranlarında her Pazar saat  20.00'de yayınlanan dizinin bu bölümünde, Cenk çok önemli bir iş anlaşmasının arifesindeyken, Sumru’nun restoranda çıkardığı olayın video kaydı internete sızdırılır. Cenk olayı sızdıranın kim olduğunu öğrenmek üzere harekete geçer. İşte, Elimi Bırakma’nın 7 Nisan'da izleyici ile buluşacak olan yeni bölüm fragmanları ve detaylar…

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cenk çok önemli bir iş anlaşmasının arifesindeyken, Sumru’nun restoranda çıkardığı olayın video kaydı internete sızdırılır. Cenk olayı sızdıranın kim olduğunu öğrenmek üzere harekete geçer. Videoyu internete verenin restorandan biri olması infiale neden olur. Videoyu sızdıran kimdir?

Kendisini işe geri aldıranın Sumru olduğunu öğrenen Azmi bunu neden yaptığını öğrenmek için Sumru’ya gider. Sumru’nun cevabı, ilişkilerinin seyrini değiştirecektir.
Öte yandan Azra’nın babasının katilini açıklayacağını söyleyen gizemli adam, onu bu olayı kimseye anlatmaması için tehdit etmektedir. Adamın istediği parayı nasıl bulacağını bilemeyen Azra, kelimenin tam anlamıyla köşeye sıkışmıştır.

34. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Mezarlıkta Azra’nın karşısına ansızın çıkan kişi, Azra’nın babasının katilinin yakalanmasına dair umutlarını yeşertir. Cenk ise kim olduğu belirsiz olan bu adamın Azra’ya zarar verme ihtimalinden ötürü son derece tedirgindir ve Azra’yı korumak için birtakım önlemler alacaktır.

Sumru’nun restoranda çıkardığı olay Feride’yi derinden sarsmıştır. Sumru’nun sözleri son derece acımasız olsa da, Feride kendini sorgulamaya başlar. Öte yandan, Azmi’nin ihanetini öğrenen Sumru da, aynı Feride gibi sarsılmış ve yaşadıklarını sorgulamaya başlamıştır. Feride ve Sumru’nun içinde bulundukları durumla baş etmek için seçtikleri yol, karakterlerinin yansımasıdır.

 

 

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