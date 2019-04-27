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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
27.04.2019 - 18:30, Son Güncelleme:

Elimi Bırakma'nın 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Konakta büyük kriz

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Elimi Bırakma'nın 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Konakta büyük kriz

TRT1 ekranlarında her pazar akşamı yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Elimi Bırakma'nın 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma'nın 28 Nisan akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde, Azra ve Cenk sahaftan elleri boş dönerler flaş bellek kitabın arkasındaki bölmede değildir. Azra’nın babasının katilini bulmaya dair umutları tamamen söner. Peki, dizinin yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizi ile ilgili merak edilenler.

Yapımcılığını Üs Yapım’ın üstlendiği yönetmen koltuğuna Sadullah Celen'in oturduğu TRT1'in başarılı dizisi Elimi Bırakma'nın 28 Nisan tarihinde yayınlanacak olan 38. bölümün fragmanı izleyici ile paylaşıldı. Dizinin hayranları Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde merak etmeye başladı. İşte Elimi Bırakma'nın 38. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili bazı ipuçları...

38. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azra ve Cenk sahaftan elleri boş dönerler; flaş bellek kitabın arkasındaki bölmede değildir. Azra’nın babasının katilini bulmaya dair umutları tamamen söner.
Konakta ise büyük bir kriz yaşanmaktadır: Melis kaçmıştır! Olayı haber alıp Melis’i arayan Cenk, Azra ve Feride hastaneden gelen kötü haberle sarsılırlar. Melis’e ne olmuştur? Öte yandan, Sumru Cansu’yu Burhan’la gitmemesi konusunda ikna etmeye çalışmaktadır.
Sumru, Cansu’yu ikna edebilecek midir?

ELİMİ BIRAKMA DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Cenk, Azra’nın kendisinden habersiz buluşmaya gitmesiyle deliye döner ve ikili arasında büyük bir tartışma yaşanır.

Diğer taraftan, Melis ve Kadir ilişkisi konağın ortasına bomba gibi düşmüştür. Feride durumun Cenk’e bir an önce açıklanması gerektiğini savunurken, Serap ise doğru zamanı beklemekten yanadır. Fakat Arda sayesinde o doğru zaman hiçbir zaman gelmez ve Cenk’le Kadir arasında büyük bir kavga çıkar. Cenk Kadir’i kendisinden intikam almak için Melis’e yaklaşmakla suçlar.

Azra’nın babasının katilini bulmakla ilgili ümitleri iyiden iyiye tükenmiştir. Fakat Faruk’un Cansu’ya verdiği kitabı görünce gözlerine inanamaz. Araları bozuk olsa da Cenk’i arayıp kitaptan bahseder. Azra ve Cenk kitabın gizemini birlikte çözebilecekler midir?

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