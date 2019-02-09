Elimi Bırakma'nın 28. bölümünde Cenk hayata tutunabilecek mi?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma, bu hafta 28. bölümüyle yayında olacak. Elimi Bırakma'nın yeni bölümüne, Cenk’in geçirdiği trafik kazası damga vuracak. Öte yandan diziseverlere ipucu vermesi açısından, yeni bölümden iki fragman izleyicilerle paylaşıldı. Peki, Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde başka neler olacak? Fragmanlarda neler var?
Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi iki fragman izleyiciyle paylaşıldı. Bu hafta 28. bölümüyle izleyici ile buluşacak dizi, oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. İşte, Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları ve 28. bölüme dair kısa bir özet...
Pazar akşamları ekranlara gelen Elimi Bırakma'nın 10 Şubat'ta yayınlanacak yeni bölümünde; Tam da Azra ile mutlu bir birlikteliğe adım atmışken trafik kazası geçiren Cenk acil ameliyata alınır. Durumu kritiktir. Kaza sırasında Cenk ile aynı arabada olan Kadir ise ortalıkta yoktur.
Azra ve ailenin diğer fertleri derin bir üzüntü içindeyken, Serap kazanın hemen öncesinde Cenk’le tartıştığı için kendisini suçlamaktadır. Cenk hayata tutunabilecek ve Kadir bulunabilecek midir?
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