Elimi Bırakma'nın 19. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma, bu hafta 19. bölümüyle yayında olacak. Elimi Bırakma'nın yeni bölümüne, Azra’nın habersizce evden ayrıldığını düşünen Feride çok üzülür. Peki, Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde başka neler olacak? Fragmanlarda neler var?
Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi fragmanlar izleyiciyle paylaşıldı. Bu hafta 19. bölümüyle izleyici ile buluşacak dizi, oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. İşte, Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları ve 19. bölüme dair kısa bir özet...
Pazar akşamları ekranlara gelen Elimi Bırakma'nın 2 Aralık'ta yayınlanacak yeni bölümünde; Azra’nın habersizce evden ayrıldığını düşünen Feride çok üzülür. Azra ise bıraktığı mektubu Feride’nin okuduğunu düşünerek onunla bir konuşma yapar. Feride kırgınlığına rağmen Azra’yı anlayışla karşılar ve bağışlar. Cenk de diğer taraftan Azra’nın gidişine alışamamış onu geri döndürmek için ikna etmeye çalışır…
Bu arada Kadir, Feride’nin teklifi üzerine Mert’in vesayet davasını alır. Kadir bu konuyla ilgili konuşmak üzere Cenk ve Azra’nın karşısına bu defa avukat olarak çıkar. Cansu, Kadir’in Melis’le olan arkadaşlığını öğrenir ve Melis’i korumak adına buna engel olmaya çalışır. Azra, mahkemeyi kazanacağı ve Mert’i alacağı umuduyla Sumru’nun tehditlerine boyun eğmeden Cenk’le olan mutlu beraberliğini sürdürür… Mert’le de arasındaki buzlar çözülmeye başlar…
Yorumları Göster
Yorumları Gizle