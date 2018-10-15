Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanında silah ateş alıyor
Elimi Bırakma dizisi dün akşam 12. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşandığı Elimi Bırakma son bölüm finalinde Azra, Cenk’in kendisine aşık olduğunu öğrendi. Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı ise kısa sürede yayınlandı. İşte yeni bölümden ilk görüntüler…
Elimi Bırakma dizisinin son bölümünün hemen ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. 14 Ekim tarihli Elimi Bırakma 12.bölümüne Azra’nın konağa yerleşmesi damga vurdu. Romantik, bir o kadar da entrika yüklü son bölüm finalinde ise beklenen oldu. Cenk, annesini karşısına alma pahasına Azra’ya olan aşkını itiraf etti. Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanına ise patlayan silah sesi damga vurdu. Önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümde; oğlunun Azra’ya aşık olduğunu öğrenen Serap, Azra ile sert bir yüzleşme yaşıyor. Ece’nin konak ziyareti ise yepyeni olayların fitilini ateşliyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Azra’nın Çelenlerin evinde kalmaya başlamasıyla dengeler yeniden bozulur. Feride Hanım, kendisine zorla aldırtılan raporun hesabını Azmi ve Serap’tan sorarken, Serap ise Azra konusunda daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalır. Çelen ailesi düşman olarak kabul ettikleri Azra’yı evden göndermenin yollarını ararken Cenk ise artık Azra’ya olan duygularına yenik düşmeye başlar.
Sumru’nun hayatı ise geçmişten gelen büyük bir tehditle alt üst olur. Bundan sonra Sumru’yu zor günler beklemektedir.
Arda’nın okuldan aldığı ceza sonucunda, bir sosyal projeye dahil olması, Mert’le yollarının kesişmesine neden olur. Diğer taraftan Sumru ve Azmi de Mert konusunda ipuçlarına ulaşırlar. Mert çemberi giderek daralmaktadır.
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