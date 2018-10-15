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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.10.2018 - 10:08, Son Güncelleme:

Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanında silah ateş alıyor

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Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanında silah ateş alıyor

Elimi Bırakma dizisi dün akşam 12. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşandığı Elimi Bırakma son bölüm finalinde Azra, Cenk’in kendisine aşık olduğunu öğrendi. Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı ise kısa sürede yayınlandı. İşte yeni bölümden ilk görüntüler…

Elimi Bırakma dizisinin son bölümünün hemen ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. 14 Ekim tarihli Elimi Bırakma 12.bölümüne Azra’nın konağa yerleşmesi damga vurdu. Romantik, bir o kadar da entrika yüklü son bölüm finalinde ise beklenen oldu. Cenk, annesini karşısına alma pahasına Azra’ya olan aşkını itiraf etti. Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanına ise patlayan silah sesi damga vurdu. Önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümde; oğlunun Azra’ya aşık olduğunu öğrenen Serap, Azra ile sert bir yüzleşme yaşıyor. Ece’nin konak ziyareti ise yepyeni olayların fitilini ateşliyor.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra’nın Çelenlerin evinde kalmaya başlamasıyla dengeler yeniden bozulur. Feride Hanım, kendisine zorla aldırtılan raporun hesabını Azmi ve Serap’tan sorarken, Serap ise Azra konusunda daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalır. Çelen ailesi düşman olarak kabul ettikleri Azra’yı evden göndermenin yollarını ararken Cenk ise artık Azra’ya olan duygularına yenik düşmeye başlar.

Sumru’nun hayatı ise geçmişten gelen büyük bir tehditle alt üst olur. Bundan sonra Sumru’yu zor günler beklemektedir.

Arda’nın okuldan aldığı ceza sonucunda, bir sosyal projeye dahil olması, Mert’le yollarının kesişmesine neden olur. Diğer taraftan Sumru ve Azmi de Mert konusunda ipuçlarına ulaşırlar. Mert çemberi giderek daralmaktadır.

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