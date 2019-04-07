Elimi Bırakma 35. bölümüyle ekranlara geldi! Yeni bölüm fragmanı yayınladı mı?
Pazar akşamları ekranlara gelen Elimi Bırakma dizisi, bu akşam yayınlanan bölümüyle 35. kez diziseverlerle buluştu. Sevilen dizinin son bölümünde, Cenk çok önemli bir iş anlaşmasının arifesindeyken, Sumru’nun restoranda çıkardığı olayın video kaydı internete sızdırıldı. Son bölümün bitmesinin ardından, gelecek haftaki bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Peki, Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenen 35. bölümü 7 Nisan Pazar akşamı yayınlandı. Son bölümün hemen ardından, gelecek haftaki 36. bölüm fragmanı sorgulandı. İşte, Elimi Bırakma'nın son bölümünde yaşananlar ve gelecek haftaki yeni bölüm fragmanına ilişkin detaylar...
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma'nın gelecek hafta ekranlara gelecek 36. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz, haberimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Cenk çok önemli bir iş anlaşmasının arifesindeyken, Sumru’nun restoranda çıkardığı olayın video kaydı internete sızdırılır. Cenk olayı sızdıranın kim olduğunu öğrenmek üzere harekete geçer. Videoyu internete verenin restorandan biri olması infiale neden olur. Videoyu sızdıran kimdir?
Kendisini işe geri aldıranın Sumru olduğunu öğrenen Azmi bunu neden yaptığını öğrenmek için Sumru’ya gider. Sumru’nun cevabı, ilişkilerinin seyrini değiştirecektir.
Öte yandan Azra’nın babasının katilini açıklayacağını söyleyen gizemli adam, onu bu olayı kimseye anlatmaması için tehdit etmektedir. Adamın istediği parayı nasıl bulacağını bilemeyen Azra, kelimenin tam anlamıyla köşeye sıkışmıştır.
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