Elimi Bırakma 33. yeni bölüm fragmanında Sumru çılgına dönüyor
Elimi Bırakma 33. yeni bölüm fragmanında heyecan dolu anları izleyicilerle buluşturacak. Sumru'nun evlilik planlarını kurduğu Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde, Feride zor anlar yaşayacaktır. Peki, Elimi Bırakma 33. yeni bölüm fragmanında neler ekrana gelecek? İşte, yeni bölüm fragmanından bazı bilgiler
Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Pazar akşamları TRT 1 ekranlarında yer alan Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanında Çelenler büyük sıkıntılar yaşayacak. İşte, Elimi Bırakma 33. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
Azra ve Cenk, Cenk’in bir arkadaşının evlilik kutlama partisine katılırlar. Parti büyük sürprizlere gebedir.
Beş parasız kaldığını Çelenlerden gizleyen Zerrin, davetsiz bir misafirin gelişiyle çok güç bir duruma düşecektir.
Cenk’in isteğiyle birlikte çalışmak zorunda kalan Kadir ve Melis birbirlerine olan duygularını dizginleyebilecekler midir?
Öte yandan, Azmi ile evlenme planları yapmakta olan Sumru, öğrendiği bir haberle çılgına döner. Sumru’nun tepkisi başta Feride olmak üzere, Çelenlere çok zor anlar yaşatacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle