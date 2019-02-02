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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
02.02.2019 - 18:43, Son Güncelleme:

Elimi Bırakma 27. bölüm fragmanında Azra, Cenk'e her şeyi anlatıyor

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Elimi Bırakma 27. bölüm fragmanında Azra, Cenk'e her şeyi anlatıyor

Elimi Bırakma dizisi yayınlanan 27. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde başına gelen onca şeyden sonra Azra, gerçekleri Cenk’ten daha fazla saklayamayacağına karar verir ve ani bir kararla karşısına dikilerek ondan uzak durmasının nedenini anlatır. İşte, Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Elimi Bırakma dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Azmi ve Sumru’nun, Serap’ı ileri sürerek yaptıkları hamle karşısında Feride de boş durmaz. İşte, Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Başına gelen onca şeyden sonra Azra, gerçekleri Cenk’ten daha fazla saklayamayacağına karar verir ve ani bir kararla karşısına dikilerek ondan uzak durmasının nedenini anlatır. Ama Cenk’in buna tepkisi pek de Azra’nın umduğu gibi olmayacaktır.

Azmi ve Sumru’nun, Serap’ı ileri sürerek yaptıkları hamle karşısında Feride de boş durmaz. O da yıllardır yanında çalışan Azmi’yi yola getirmek adına kendi hamlesini yapar.

Hasta haliyle sokaklarda gizlenmeyi daha fazla sürdüremeyen Fatma sonunda yakayı ele verir. Fatma’nın ortaya çıkışı Azra ve Mert’in kavuşmasını sağlayabilecek midir?

Diğer yandan, intikam planlarını daha fazla ertelemek istemeyen Kadir, Cenk ile hesaplaşma vaktinin geldiğine karar verir.

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