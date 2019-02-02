Elimi Bırakma 27. bölüm fragmanında Azra, Cenk'e her şeyi anlatıyor
Elimi Bırakma dizisi yayınlanan 27. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde başına gelen onca şeyden sonra Azra, gerçekleri Cenk’ten daha fazla saklayamayacağına karar verir ve ani bir kararla karşısına dikilerek ondan uzak durmasının nedenini anlatır. İşte, Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Elimi Bırakma dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Azmi ve Sumru’nun, Serap’ı ileri sürerek yaptıkları hamle karşısında Feride de boş durmaz. İşte, Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Başına gelen onca şeyden sonra Azra, gerçekleri Cenk’ten daha fazla saklayamayacağına karar verir ve ani bir kararla karşısına dikilerek ondan uzak durmasının nedenini anlatır. Ama Cenk’in buna tepkisi pek de Azra’nın umduğu gibi olmayacaktır.
Azmi ve Sumru’nun, Serap’ı ileri sürerek yaptıkları hamle karşısında Feride de boş durmaz. O da yıllardır yanında çalışan Azmi’yi yola getirmek adına kendi hamlesini yapar.
Hasta haliyle sokaklarda gizlenmeyi daha fazla sürdüremeyen Fatma sonunda yakayı ele verir. Fatma’nın ortaya çıkışı Azra ve Mert’in kavuşmasını sağlayabilecek midir?
Diğer yandan, intikam planlarını daha fazla ertelemek istemeyen Kadir, Cenk ile hesaplaşma vaktinin geldiğine karar verir.
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