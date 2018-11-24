Elimi Bırakma 18. bölüm fragmanında büyük yıkım yaşanıyor
Elimi Bırakma dizisi yayınlanan 18. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Azra’nın yanlış anlaşılma sonucu Cenk’e karşı yaşadığı hayal kırıklığı büyük bir yıkımın başlangıcı olur. İşte, Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Elimi Bırakma dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine gerilim dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cansu’nun oyunları Çelen ailesinde karşılığını bularak, Azra’yı tahammülsüz bir noktaya getirir. İşte, Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Azra’nın yanlış anlaşılma sonucu Cenk’e karşı yaşadığı hayal kırıklığı büyük bir yıkımın başlangıcı olur. Cansu’nun oyunları Çelen ailesinde karşılığını bularak, Azra’yı tahammülsüz bir noktaya getirir. Cenk ise tüm bu yanlış anlaşılmaları telafi etmek için Azra’nın gönlünü kazanmaya çalışır.
Feride ise Azra’nın habersiz gidişine çok kırılmış olmasına rağmen ailesine karşı onu korumaya devam eder. Azra’nın gidişi Çelen ailesinde kimilerini üzerken kimilerini ise çok sevindirir.
Mesut içine düştüğü tuzak yüzünden cinayet zanlısı olarak tutuklanır. Bu durum Hülya’nın da ciddi kararlar almasına neden olur.
Azra uzun süredir yaşadığı olumsuzluklara karşı artık dayanamaz ve bir karar alır.
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