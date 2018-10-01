Elimi Bırakma 11. yeni bölüm fragmanında Cenk gözaltına mı alındı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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01.10.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

Elimi Bırakma 11. yeni bölüm fragmanında Cenk gözaltına mı alındı?

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Elimi Bırakma 11. yeni bölüm fragmanında Cenk gözaltına mı alındı?

Elimi Bırakma 11. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından izleyicisinin karşısına çıktı. Cenk'i polis arabası içerisinde gören Arda, abisi için endişe etmeye başlamıştır. Diğer taraftan Azra ise dolandırıcılık suçuyla karakola götürülmüştür. Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanında bu yaşananlar, tüm aileyi şoke etmiştir. İşte, Elimi Bırakma 11. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

Elimi Bırakma 11. bölüm fragmanında Cenk'in birden bire gözaltına alınması, Azra'nın ise dolandırıcılık nedeniyle karakola götürülmesi aile içerisinde bazı sıkıntılara neden olacaktır. Elimi Bırakma 11. yeni bölüm fragmanında artık bazı olayların dozu aşması hem Cenk'te hem de Azra'da bardağı taşıran son damla olmuştur. İşte, Elimi Bırakma 11. yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azra’nın sırrını öğrenen Feride Hanım’ın dünyası başına yıkılır. Feride Hanım için merhem olmak isteyen Azra’nın eli kolu bağlıdır. Feride Hanım’a ulaşmak istese de Çelen ailesi Azra’nın Feride Hanım’ı görmesine izin vermez. Azra kendini anlatmanın bir yolunu bulabilecek midir?

Sumru’nun evinden kaçan Mert ve Fatma, Sumru’nun planlarını altüst eder. Sumru Mert’i tekrar kaybetmişken Cansu’nun desteğini alamaması Sumru’yu köşeye sıkıştırır. Sumru’ya inanmayan Cansu, annesine karşı büyük bir sınav verecektir.

Feride Hanım’ın kararlarını sorgulamaya başlayan Serap duruma el atar. Azmi’nin desteğini alan Serap, ailenin çehresini değiştirecek olan kararlar verir. Hastalığı yüzünden ameliyata girecek olan Feride Hanım’ı neler bekleyecektir?

Serap’ın planı, hayal ettiğinden daha büyük olunca işler sarpa sarar. Feride Hanım Azra’nın ve Cenk’in desteğiyle bu yükün altından kalkabilecek midir?

Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk'in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma'nın yapımcılığını Üs Yapım - Süreyya Önal, yönetmenliğini Sadullah Çelen, senaryosunu Nilüfer Aydın ve Volkan Yazıcı kaleme alıyor. Dizinin başrollerini ise Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan ve Gökçe Yanardağ gibi ünlü isimler paylaşıyor.

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