Elimi Bırakma 11. yeni bölüm fragmanında Cenk gözaltına mı alındı?
Elimi Bırakma 11. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından izleyicisinin karşısına çıktı. Cenk'i polis arabası içerisinde gören Arda, abisi için endişe etmeye başlamıştır. Diğer taraftan Azra ise dolandırıcılık suçuyla karakola götürülmüştür. Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanında bu yaşananlar, tüm aileyi şoke etmiştir. İşte, Elimi Bırakma 11. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
Elimi Bırakma 11. bölüm fragmanında Cenk'in birden bire gözaltına alınması, Azra'nın ise dolandırıcılık nedeniyle karakola götürülmesi aile içerisinde bazı sıkıntılara neden olacaktır. Elimi Bırakma 11. yeni bölüm fragmanında artık bazı olayların dozu aşması hem Cenk'te hem de Azra'da bardağı taşıran son damla olmuştur. İşte, Elimi Bırakma 11. yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Azra’nın sırrını öğrenen Feride Hanım’ın dünyası başına yıkılır. Feride Hanım için merhem olmak isteyen Azra’nın eli kolu bağlıdır. Feride Hanım’a ulaşmak istese de Çelen ailesi Azra’nın Feride Hanım’ı görmesine izin vermez. Azra kendini anlatmanın bir yolunu bulabilecek midir?
Sumru’nun evinden kaçan Mert ve Fatma, Sumru’nun planlarını altüst eder. Sumru Mert’i tekrar kaybetmişken Cansu’nun desteğini alamaması Sumru’yu köşeye sıkıştırır. Sumru’ya inanmayan Cansu, annesine karşı büyük bir sınav verecektir.
Feride Hanım’ın kararlarını sorgulamaya başlayan Serap duruma el atar. Azmi’nin desteğini alan Serap, ailenin çehresini değiştirecek olan kararlar verir. Hastalığı yüzünden ameliyata girecek olan Feride Hanım’ı neler bekleyecektir?
Serap’ın planı, hayal ettiğinden daha büyük olunca işler sarpa sarar. Feride Hanım Azra’nın ve Cenk’in desteğiyle bu yükün altından kalkabilecek midir?
Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk'in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma'nın yapımcılığını Üs Yapım - Süreyya Önal, yönetmenliğini Sadullah Çelen, senaryosunu Nilüfer Aydın ve Volkan Yazıcı kaleme alıyor. Dizinin başrollerini ise Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan ve Gökçe Yanardağ gibi ünlü isimler paylaşıyor.
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