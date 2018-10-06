Elimi Bırakma 11. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Alp Nevruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi iki fragman izleyiciyle paylaşıldı. Bu hafta 11. bölümüyle izleyici ile buluşacak dizi, oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Peki, Elimi Bırakma 11. bölüm fragmanlarında neler var? Yeni bölümde neler olacak?
Pazar akşamları ekranlara gelen Elimi Bırakma'nın 7 Ekim Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümüne ait iki fragman izleyicilerle paylaşıldı. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde, Feride Hanım’ın hastaneye zorla götürülmesi Cenk’in dünyasını başına yıkıyor. İşte, Elimi Bırakma 11. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma bu hafta 11. bölümüyle yayında olacak. Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde; Feride Hanım’ın hastaneye zorla götürülmesi Cenk’in dünyasını başına yıkar. Feride Hanım için elinden geleni yapmaya çalışan Cenk, sinirlerine hâkim olamayıp polisler tarafından götürülür. Cenk babaannesini bu durumdan kurtarmanın bir yolunu bulabilecek midir?
Feride Hanım’ın yanında olabilmek için büyük gayret veren Azra, polis tarafından alıkonur. Serap Azra’dan kurtulabilmek için elinden geleni ardına koymamıştır. Azra kendini anlatabilmek için her ne kadar doğruları söylese de inandırıcı olamaz.
Serap’ın Feride Hanım’a karşı attığı bu adım tahmin ettiğinden yıkıcı olur. Azmi’nin de duruma el atması Serap’ı iyice köşeye sıkıştırır. Bunu yaptığı için Cenk ve Arda’yı karşısına alsa da verdiği bu kararın arkasında olacak mıdır? Feride Hanım’ı hastanede büyük acılar çekse de geçmişi onun peşini bırakmaz. Feride Hanım’ı hastane bekleyen sürpriz, Çelen ailesini derinden etkileyecektir.
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