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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
06.10.2018 - 18:25, Son Güncelleme:

Elimi Bırakma 11. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Elimi Bırakma 11. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Alp Nevruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi iki fragman izleyiciyle paylaşıldı. Bu hafta 11. bölümüyle izleyici ile buluşacak dizi, oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Peki, Elimi Bırakma 11. bölüm fragmanlarında neler var? Yeni bölümde neler olacak?

Pazar akşamları ekranlara gelen Elimi Bırakma'nın 7 Ekim Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümüne ait iki fragman izleyicilerle paylaşıldı. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde, Feride Hanım’ın hastaneye zorla götürülmesi Cenk’in dünyasını başına yıkıyor. İşte, Elimi Bırakma 11. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma bu hafta 11. bölümüyle yayında olacak. Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde; Feride Hanım’ın hastaneye zorla götürülmesi Cenk’in dünyasını başına yıkar. Feride Hanım için elinden geleni yapmaya çalışan Cenk, sinirlerine hâkim olamayıp polisler tarafından götürülür. Cenk babaannesini bu durumdan kurtarmanın bir yolunu bulabilecek midir?

Feride Hanım’ın yanında olabilmek için büyük gayret veren Azra, polis tarafından alıkonur. Serap Azra’dan kurtulabilmek için elinden geleni ardına koymamıştır. Azra kendini anlatabilmek için her ne kadar doğruları söylese de inandırıcı olamaz.

Serap’ın Feride Hanım’a karşı attığı bu adım tahmin ettiğinden yıkıcı olur. Azmi’nin de duruma el atması Serap’ı iyice köşeye sıkıştırır. Bunu yaptığı için Cenk ve Arda’yı karşısına alsa da verdiği bu kararın arkasında olacak mıdır? Feride Hanım’ı hastanede büyük acılar çekse de geçmişi onun peşini bırakmaz. Feride Hanım’ı hastane bekleyen sürpriz, Çelen ailesini derinden etkileyecektir.

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