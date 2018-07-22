Elimi Bırakma 1. bölüm fragmanı yayınlandı.. İşte konusuna dair detaylar
Elimi Bırakma dizisinin ilk bölümü için geri sayım devam ediyor. Genç ve deneyimli isimlerin bir araya getiren Elimi Bırakma’nın 1. bölümünde hem dizinin konusu hem de karakterlerine ilişkin detaylar ortaya çıkacak. İşte, Elimi Bırakma 1. bölümünden ilk görüntüler!
Tanıtımları günler öncesinden yayınlanan Elimi Bırakma dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekranlara ‘merhaba’ diyecek. Başrollerini Alina Boz ve Alp Navruz paylaşıyor. Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaştıkları Cenk’in yollarının kesişmesiyle başlayan hikaye, İnsanın dönüp gidebileceği bir evinin, ailesinin olması dünyanın en büyük hazinesi” mottosu ile hareket ederek, aile bağlarının önemini bir kez daha seyircinin gözleri önüne serecek.
Yapımcılığını Üs Yapım’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Celen otururken, senaryosunu ise Nilüfer Aydın ve Volkan Yazıcı kaleme aldı.
Senaryosu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizide Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ, Ertuğrul Postoğlu, Ebru Aykaç, Batuhan Ekşi gibi başarılı isimler rol alıyor.
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