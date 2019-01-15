'Element' ve 'Ercüment’ Çocuklar Duymasın'da!
Kanal D ekranında, yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği 'Çocuklar Duymasın' dizisinin oyuncu kadrosuna iki sürpriz isim katıldı.
Aynı zamanda sosyal medya fenomenleri olan Doğa Konakoğlu ve Ufuk Meriç, 'Çocuklar Duymasın' dizisine dahil oldu. Doğa Konakoğlu, dizide 'Element' karakterine hayat verecek. Ufuk Meriç ise 'Element’in üvey kardeşi 'Ercüment' olarak karşımıza çıkacak.
'Meltem'in (Pınar Altuğ) üniversite arkadaşının çocukları olan 'Element' ve 'Ercüment’in komik hikayeleri, diziyi daha da eğlenceli hale getirecek.
'Çocuklar Duymasın' yeni bölümü ile 23 Ocak Çarşamba günü Kanal D’de.
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