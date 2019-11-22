Ece Karakuş Apa ve Derya Uludağ kimdir? Zuhal Topal Sofrada'ya damga vurdular
Zuhal Topal Sofrada yarışmasına bu hafta Ece Karakuş Apa ve Derya Uludağ damga vurdu. 19 Kasım Salı günü yarışan ikili arasındaki gerginlik Zuhal Topal Sofrada'nın final gününe de yansıdı. Ece Karakuş Apa'nın kayınvalidesine sözleri şok etkisi yarattı. Peki, Ece Karakuş Apa ve Derya Uludağ kimdir?
Fox TV ekranında 19 Kasım Salı günü yayınlanan 277. bölümde gelin Ece Karakuş Apa ikilisi yarışmış, ikinci gün yarışmacısının kayınvalidelere karşı sert üslubu şok etkisi yaratmıştı. Zuhal Topal, gelin hanıma 3 puan vererek cezalandırmış. Kayınvalidesiyle de arası bozulan Ece Karakuş Apa'nın final günü görüntüleri de şok etkisi yarattı.
Bütün kayınvalidelerden özür dileyen Ece Karakuş Apa'nın "Kendi kayınvalidem haricinde tüm kayınvalidelerden özür diliyorum. Kayınvalidem cevap veremedi, çünkü ne yemek yaptığını bile bilmiyordu. Kayınvalidemden özür bekliyorum." Sözleri karşısında ortam buz kesti. Kayınvalide Derya Uludağ ise "Hayır, ben özür dilemiyorum. Onun benden özür dilemesi lazım" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bu görüntüler ardından ikilinin hayatına ilişkin bilgiler yeniden gündeme geldi. Peki, Ece Karakuş Apa ve Derya Uludağ kimdir?
Ece Karakuş Apa ve Derya Uludağ kimdir?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım Salı yarışmacıları Ece Karakuş Apa ve kayınvalidesi Derya Uludağ, hayatları hakkında belli başlı bilgileri vermişti. 23 yaşında, 2 yıllık evli ve bir çocuk annesi olan Derya Uludağ oldukça hırslı. Sporcu olan genç yarışmacı, 15 Bin TL’lik büyük ödülü alacağına kesin olarak inanıyor.
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