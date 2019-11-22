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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 17:05, Son Güncelleme:

Ece Karakuş Apa ve Derya Uludağ kimdir? Zuhal Topal Sofrada'ya damga vurdular

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Ece Karakuş Apa ve Derya Uludağ kimdir? Zuhal Topal Sofrada'ya damga vurdular

Zuhal Topal Sofrada yarışmasına bu hafta Ece Karakuş Apa ve Derya Uludağ damga vurdu. 19 Kasım Salı günü yarışan ikili arasındaki gerginlik Zuhal Topal Sofrada'nın final gününe de yansıdı. Ece Karakuş Apa'nın kayınvalidesine sözleri şok etkisi yarattı. Peki, Ece Karakuş Apa ve Derya Uludağ kimdir?

Fox TV ekranında 19 Kasım Salı günü yayınlanan 277. bölümde gelin Ece Karakuş Apa ikilisi yarışmış, ikinci gün yarışmacısının kayınvalidelere  karşı sert üslubu şok etkisi yaratmıştı. Zuhal Topal, gelin hanıma 3 puan vererek cezalandırmış. Kayınvalidesiyle de arası bozulan Ece Karakuş Apa'nın final günü görüntüleri de şok etkisi yarattı.

Bütün kayınvalidelerden özür dileyen Ece Karakuş Apa'nın "Kendi kayınvalidem haricinde tüm kayınvalidelerden özür diliyorum. Kayınvalidem cevap veremedi, çünkü ne yemek yaptığını bile bilmiyordu. Kayınvalidemden özür bekliyorum." Sözleri karşısında ortam buz kesti. Kayınvalide Derya Uludağ ise "Hayır, ben özür dilemiyorum. Onun benden özür dilemesi lazım" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bu görüntüler ardından ikilinin hayatına ilişkin bilgiler yeniden gündeme geldi. Peki, Ece Karakuş Apa ve Derya Uludağ kimdir

Ece Karakuş Apa ve Derya Uludağ kimdir? 

Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım Salı yarışmacıları Ece Karakuş Apa ve kayınvalidesi Derya Uludağ, hayatları hakkında belli başlı bilgileri vermişti. 23 yaşında, 2 yıllık evli ve bir çocuk annesi olan Derya Uludağ oldukça hırslı. Sporcu olan genç yarışmacı, 15 Bin TL’lik büyük ödülü alacağına kesin olarak inanıyor.

 

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