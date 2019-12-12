Doya Doya Moda jüri üyeleri ‘Banu Noyan, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu’ kimdir?

Doya Doya Moda yarışması formatı ve yarışmacılarıyla olduğu kadar jüri üyeleriyle de gündeme geliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeliğini Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez üstleniyor. Jüri üyeleri zaman zaman programda kendi hayatlarına ilişkin örneklerde de bulunuyor. İşte Banu Noyan, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu'nun hayatıyla ilgili bilgiler...

UĞURKAN EREZ KİMDİR?

Moda yarışmalarıyla tanınan Uğurkan Erez, 1954 yılında Kırklareli’nde dünyaya geldi. Eğitimini Şişli Ticari İlimler Akademisi Siyasi Bilimler Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye’nin en iyi kareograflarından olan Uğurkan Erez; Best Model, Miss Turkey, Elite Model Look gibi önemli organizasyonlarla katılmaktadır. Çok sayıda modelle çalışan Uğurkan Erez, Bugün Ne Giysem, Bu Tarz Benim ve İşte Benim Stilim, Stil Avcıları gibi programların jüri koltuğunda oturdu.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

1982 yılında dünyaya gelen Gülşah Saraçoğlu, lise eğitimine devam ederken Moda dersleri almaya başladı. Moda duayeni Dilek Hanif'in asistanı olarak atıldığı moda sektöründe kısa sürede tanındı. 2012 yılında ayrıldığı eşi Selçuk Yentur ile yeniden nikah masasına oturdu. Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan Gülşah Saraçoğlu verdiği kilolarla hem şaşırttı hem de bambaşka birine dönüştü. 2011 doğumlu bir oğlu olan Gülşah Saraçoğlu bir süredir iş adamı Gökhan Göz ile birlikte. Bir dönem Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yaparken Nihat Doğan'la kavgası gündeme bomba gibi düşmüştü. Dünya starlarıyla da çalışan Gülşah, Nicoke Kidman'i giydirmektedir.



BANU NOYAN KİMDİR?

Banu Noyan, Halkla İlişkiler ve Tanıtım yüksek lisansını tamamlamış, York Üniversitesi'nde İşletme doktorasını tamamladı. Banu Noyan, ulusal ve uluslararası düzeyde, ses getiren birçok büyük organizasyona imza atmaya devam ediyor. Basın ve Halkla ilişkiler alanında dev kuruluşlarda üst düzey yöneticilik yapan, onlarca güzellik yarışmasının, yüzlerce moda gösterisinin koreograflığını üstlendi.

İletişim dünyasına onlarca “nitelikli profesyonel” kazandırmaya ve her birine “İşimizin özrü yoktur” anlayışını benimsetmeye özen gösteren Banu Noyan, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları için de projeler üretiyor ve uyguluyor.

Banu Noyan, Vefa Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi, Türk Kalp Vakfı'nda İcra Kurulu Üyesi, Popsav Popüler Müzik Sanatı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Yüksek Danışma Şura Üyesi, Çocuk Suçlarını Önleme Derneği’nde Projeler Koordinatörü olarak üstlendiği görevleri aktif olarak sürdürmekte ve konusuyla ilgili birçok ödül bulunmaktadır.

KEMAL DOĞULU KİMDİR?

Kuaför ve pop ve elektronik müzik şarkıcısı Kemal Doğulu, 14 Ekim 1979 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Mersinlidir ve Oyuncu olan Kadir Doğulu'nun kardeşidir. 5 kardeşin en büyüğü olan Kemal Doğulu, 12 yaşında Mersin‘de kuaför olan kuzeninin yanında çıraklık yapmaya başladı.

Lise eğitimi sonrasında Urfa, Harran Üniversitesi‘nde Pazarlama Bölümü’nü kazandı. Kuzeni Zeki Doğulu’nun İstanbul‘da Kuaför dükkanında kariyerinin ilk adımlarını attı. Saç tasarımları yapan Doğulu, zamanla makyaj da yapmaya başladı. Zamanla yaptığı saç tasarımlarını ve makyajları çekmeye başlayan Doğulu’nun fotoğrafları Elle dergisinde yayımlandı.

Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın gibi isimlerin imaj danışmanlığını yapan Doğulu, fotoğraf çekimine ve klip yönetmenliğine de davam etti.

Hande Maxi adlı singlelın fotoğrafçılığını üstlendi ve böylece tanınmaya başladı. 2014 Temmuz ayında İstanbul, Nişantaşı'nda bir kuaför salonu açtı.