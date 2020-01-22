Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları kimler? Doğduğun Ev Kaderindir konusu ne?

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir geçtiğimiz haftalarda TV8'de yayın hayatına başladı. Çarşamba akşamları ekranlar gelen dizinin bu haftaki bölümüyle beraber Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları kimler sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte, Doğduğun Ev Kaderindir oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgili ayrıntılar.

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi oyuncuları kimler?

OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat'ın yazdığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi TV8'de ekranlara geliyor. Başrollerini Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un oynadığı dizide Engin Hepileri ve Nail Kırmızıgül yer alıyor.

Demet Özdemir (Zeynep)

26 Şubat 1992 de Kocaeli’nde dünyaya gelen Demet Özdemir 27 yaşındadır. 2013 yılından beri sanat camiası içinde yer alan Demet Özdemir 1.70 boyu ile kısa ama iyi bir dansçı ve oyuncudur. Son dönemde Erkenci Kuş dizisinden partneri olan Can Yaman ile yaşadığı iddia edilen aşk ile gündeme gelen Demet Özdemir parçalanmış aile çocuğudur. Anen babası ayrıldıkra sonra anne ve ablası ile İstanbul’da yaşamıştır. Demet Özdemir ilk olarak dansçı olarak ekranlada yer almış ve şarkıcı Bengü’nün dans ekibinde yer alarak Bengü’nün arkasında dans etmiştir. Kimder di ki o küçük dansçı kız bu gün dünyanın tanıdığı bir oyuncu olacaktır. Güzelliği dansının önüne geçen Demet Özdemir’e 2 yıl boyunca yoğun bir oyunculuk eğitimi almış ve ilk dizisi Sanar Bir Sır Vereceğim’de yer almıştır. Demet Özdemir o dönemde daha 21 yaşındadır. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura dizisinde yer almış ir çok ünlü ismin yer aldığı dizi tutmasa da Demet Özdemir yapımcıların gözdesi haline gelmiştir. Daha sonra bir çok başrol teklifi alan Demet Özdemir ilk başrol deneyimini Yusuf Çim ile Çilek Kokusu isimli yaz dizisinde yaşamıştır. 2017 de ise No:309 dizisinde Lale karakteri ile yer almıştır. 2018 da ise Erkenci Kuş dizisinde Sanem karakterine hayat vermiştir. Özellikle Ortadoğu da milyonlarca hayrana sahiptir.

İbrahim Çelikkol (Mehdi)

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol 1982 Kocaeli doğumludur ve şuanda 37 yaşındadır. İlk olarak model olarak sektöre giren İbrahim Çelikkol gençlik döneminde uzun boyu ile basketbol oynamış ve başarılı olarak basketbolda milli olmuştur. İbrahim Çelikkol modellik yaparken Osman Sınav’ın onun yeteneğini keşfetmiş ve İbrahim Çelikkol’dan oyunculuk dersleri almasını istemiştir. İbrahim Çelikkol’un ilk projesi Pars Narkoterör isimli sinema filmidir. Pars Narkoterör filmi ile çok beğenilen İbrahim Çelikkol daha sonra Merhamet dizisinde erkek başrol de yer alarak artık herkes tarafından tanınan bir oyuncu olmuştur. 2017'de Seddülbahir 32 Saat’te ve 2018 de Siyah Beyaz Aşk dizisinde yer alan İbrahim Çelikkol son olarak Muhteşem İkili dizisinde yer almış ama dizisi tutmamıştır. İbrahim Çelikkol şuanda mimar Mihre Mutlu ile evlidir.

KONUSU NE?

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep’in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi’nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep’in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk’tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi’ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.