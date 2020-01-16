Doğduğun Ev Kaderindir 2. bölüme evlilik damga vurdu! Doğduğun Ev Kaderindir 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yayın hayatına geçtiğimiz haftalarda başlayan Doğduğun Ev Kaderindir, 15 Ocak Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Mehdi’nin teklifinde ne kadar ciddi olduğunu anlayan Zeynep, hayatıyla ilgili önemli bir karar verdi. İzleyenler şimdiden Doğduğun Ev Kaderindir 3. bölüm fragmanını sorgulamaya başladı. İşte, Doğduğun Ev Kaderindir 3. yeni bölüm fragmanı ile ilgili bazı ipuçları.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehdi’nin teklifinde ne kadar ciddi olduğunu anlayan Zeynep, yeni bir dönemecin eşiğindedir. Aklı ve kalbi bambaşka şeyler söylerken, Zeynep yapması gerekeni seçerek Mehdi’yle evlenmeye karar verir. İkilinin aldıkları evlilik kararı, mahallede de büyük ses getirir.

Diğer tarafta Nermin, kızını bir an önce oradan kurtarmanın planlarını yaparken, Ekrem’in Zeynep için bambaşka planları vardır. Ekrem adımlarını dikkatle atar.

Zeynep hala aldığı kararın şokunu yaşarken Zeliha’nın Sakine’ye yaptığı başka bir teklifle, Zeynep dört bir yandan kuşatılmaya başlanır.

Düğün günü geldiğindeyse, beklenmedik gelişmelerin varlığı ve misafirlerin gelişiyle, Zeynep ve Mehdi’nin ilişkileri başka yaralara gebe olacak, aşılması zor duvarlar aralarına örülecektir.