Diziler ne zaman başlayacak? Diziler neden yok?
Diziler ne zaman yayınlanmaya başlayacak sorusunun yanıtı birçok izleyici tarafından sorgulanmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Takip ettikleri dizilerin bir süredir yeni bölümümün yayınlanmamasının ardından 'diziler neden yok?' sorusu diziseverler tarafından araştırılıyor. Peki, diziler ne zaman başlayacak? Diziler neden yok?
Her yıl yeni yılın başlangıcında ara veren diziler bu yıl da bir süreliğine ara verdi. Dizilerin yayın hayatına ara vermesinin ardından Kanal D, ATV ve Tv8 izleyicileri diziler ne zaman başlayacak sorusunu sorgulamaya başladı. Peki, diziler ne zaman başlayacak? Diziler neden yok?
DİZİLER NEDEN YOK?
Reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle her yeni yıl girişinde birkaç hafta ara veren diziler, bu yıl da aynı sürecin içerisinde yer alacak.
TV8 yapımı olan Jet Sosyete'nin senaristi Gülse Birsel, dizilerin ara vermesiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamalarda bulundu;
“Kahkahalar ve her hafta çoğalan seyircimiz için teşekkürler. Önemli açıklama: Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz!”
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