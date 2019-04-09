Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Alıncak'ın kararı ne olacak?
TRT1 ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Diriliş Ertuğrul, bu haftaki bölümü ile yine nefesleri kesecek. İlgiyle takip edilen dizinin 143. bölüm fragmanları yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un bu haftaki bölümünde, Ertuğrul Bey, kurduğu tuzakla yakalar. Onu takip eden Beybolat Bey ise Albastı kimliğinin ortaya çıkmaması için Alıncak’a öldürücü bir ok atıp ağır yaralar. Peki, Alıncak'ın gerçek kimliği ortaya çıkacak m? Alıncak'ın kararı ne olacak? İşte Diriliş Ertuğrul'un 143. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair bazı bilgiler...
Diriliş Ertuğrul, 10 Nisan tarihinde ekranlara gelecek olan yeni bölümü ile yine izleyenlere heyecan ve gerilim dolu anlar yaşatacak. Dizinin yeni bölümünde, Ertuğrul Bey şüphelendiği Zangoç’a bir oyun kurmuş ve onun Uranos’la bağlantısını ortaya çıkarmıştır. Ertuğrul Bey’in kurduğu tuzağa düşen Zangoç, Uranos’u Ertuğrul Bey’in tuzağına göndermiştir. Ertuğrul Bey ise Uranos’u yakalamıştır. İşte, Diriliş Ertuğrul'un 10 Nisan 2019 tarihinde yayınlnacak olan yeni bölümüne dair merak edilenler.
143. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ertuğrul Bey, kurduğu tuzakla Alıncak’ı kendine doğru çekmiş ve onu yakalamıştır. Onu takip eden Beybolat Bey ise “Albastı” kimliğinin ortaya çıkmaması için Alıncak’a öldürücü bir ok atıp ağır yaralamış fakat Ertuğrul bey ve Alpları Alıncak’ı tedavi etmiştir. Peki Alıncak, Beybolat’ın gerçek kimliğini itiraf edecek mi?
Öte yandan Ertuğrul Bey şüphelendiği Zangoç’a bir oyun kurmuş ve onun Uranos’la bağlantısını ortaya çıkarmıştır. Ertuğrul Bey’in kurduğu tuzağa düşen Zangoç, Uranos’u Ertuğrul Bey’in tuzağına göndermiştir. Ertuğrul Bey ise Uranos’u yakalamıştır. Peki Uranos, Dragos’un Zangoç olduğunu itiraf edecek mi ?
Beybolat Bey, Kayı obasında fitne çıkarmak için kardeşi Sırma’yı görevlendirerek Hafsa ve Selcan’ı birbirine düşürmeyi başarmıştı. Bamsı’nın Alpbaşılıktan azledilmesi ve Alplığı bırakmasıyla gerilim artmış, Hafsa obadan göçmek istemişti. Hain oyunlarıyla kayı obasını yıpratmaya çalışan Beybolat’ın son oyunuysa Söğüt yolunda Bamsı’nın ailesine saldırarak Aybars’ı kaçırmak olmuştu. Bu durumu öğrenen Bamsı pusatına sarılmış ve oğlunu kaçıranların peşine düşmüştü. Peki Bamsı, oğlu Aybars’ı kurtarabilecek mi? Aybars yaşayacak mı?
Ertuğrul Bey, Zangoç’u zindana attırmıştı. Zangoç zindana götürülürken beklenmedik bir şekilde Oğuz’u ve Melikşah’ı yaralamıştı. Peki Melikşah ve Oğuz hayatta kalabilecek mi? Zangoç’un gerçek kimliği ortaya çıkacak mı?
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