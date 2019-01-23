Diriliş Ertuğrul'a yeni oyuncu! Kanıt dizisinin eski oyuncusu Engin Benli kimdir?
Diriliş Ertuğrul, kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. TRT ekranlarının tarihi konulu dizisi Diriliş Ertuğrul, daha önce Kanıt ve Poyraz Karayel gibi dizilerde rol alan Engin Benli'yi kadrosuna kattı. Peki, Engin Benli kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Engin Benli, 23 Şubat 1970 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
İlk öğretimini, İzmir'de tamamladıktan sonra lisans eğitimini Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 1995 yılında tamamladı.
Profesyonel tiyatro hayatına Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak başladı. Ardından 1995-1997 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda stajyer sanatçı olarak görev yaptı. Kurulduğu yıl olan 1997 yılından bu yana İzmit Şehir Tiyatrosu’nda oyuncu olarak yer alıyor. Ayrıca, tiyatro aktörlüğünün yanı sıra çeşitli sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaktadır. Özellikle 2010 - 2013 yılları Arasında yayınlanan Kanıt adlı dizideki Başkomser Orhan rolü ile geniş kitlelerce tanınmıştır. Daha sonra Poyraz Karayel adlı dizide Zafer karakterini canlandırmıştır. Engin Benli, Göç Zamanı dizisinde Artem karakterini, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Sinan Paşa, Koca Koca Yalanlar dizisinde Erdem, Savaşçı dizisinde Kuzgun karakterlerine hayat vermiştir.
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