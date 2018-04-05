Diriliş Ertuğrul'a bomba transfer!
Diriliş Ertuğrul'a bomba transfer! Hangi ünlü oyuncu kadroya katıldı?
En son FOX'ta yayınlanan Şevkat Yerimdar dizisinde canlandırdığı 'Niko' karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan başarılı oyuncu Burak Demir, dizinin sezon sonu bölümüyle birlikte başka bir diziye transfer oldu.
Diriliş Ertuğrul dizisinin dün akşam yayınlanan 113. bölümünde Sivas Valisi Hüsameddin Karaca rolüyle ekrana geldi.Demir, geçtiğimiz yıllarda Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hüseyin Çavuş rolünü canlandırmıştı.
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