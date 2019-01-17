Diriliş Ertuğrul son bölümüne isteme görüntüsü damga vurdu! 'Neden Sırma değil?'
Diriliş Ertuğrul'un dün akşam ekrana gelen son bölümüne kız isteme görüntüleri damga vurdu. Beybolat Bey'in otağında İlbilge Hatun'ı kendisine isteyen oba beyi, otağ içerisinde kısa süreli şaşkınlığa neden oldu. Diriliş Ertuğrul'un 132. yeni bölüm fragmanında ise Hayme Ana ve Selcan Hatun'un oba beyine yönelttiği soru merak konusu oldu; 'Neden Sırma değil de İlbilge Hatun?' İşte, Diriliş Ertuğrul 132. yeni bölüm fragmanı ve son bölümden bazı detaylar
Diriliş Ertuğrul 132. yeni bölüm fragmanında oba beyinin peşindeki şer güçleri planlarını kurmaya devam edereken, bir taraftan ise oba beyinin İlbilge Hatun tercihi konuşulmaya başlandı. Osman Bey başta olmak üzere, Kayı Obasında tepkilere neden olan bu tercih için oba beyinin nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu. İşte, Diriliş Ertuğrul 132. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA DRAGOS'UN PLANLARI BİTMEK BİLMİYOR
Babasının İlbilge Hatun ile evleneceğini öğrenen Osman, bu durumun şokuyla babasının yanına gitmiştir. Bu durum karşısında İlbilge Hatun'un karşısına dikilen Osman, bunun bir oyun olduğunu düşünmektedir. Diğer taraftan Sırma da İlbilge Hatun'un bu evliliği yapmasına karşı çıkmaktadır.
Albastı ise Ertuğrul Bey'i öldürmek için direktif almıştır. Ancak, Ertuğrul Bey bu durumun farkındadır. Dragos ise Ertuğrul Gazi'nin eceli olduğunu söyleyerek bir plan içerisinde olduğunu ifade etmiştir. İşte, tüm bunların yaşandığı yeni bölüm fragmanı;
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ertuğrul, toplanan vergilerin Konya’ya götürülürken kafileye Dragos tarafından tuzak kurulacağını Beybolat’a anlatmış ve tedbir almasını istemişti. Beybolat ikna olmamış ve Ertuğrul’un dediği gibi Dragos tuzak kurmuştu. Bu tuzakta ise İlbilge Hatun, Dragos’un yeni adamı Uranos tarafından kaleye kaçırılmıştı. Kaleye kaçırılan İlbilge Hatun’un akıbeti ne olacak? Kaleden kurtarılabilecek mi? Ertuğrul ve Beybolat bu hususta ne yapacak?
Dragos yeni hamlesini yapmış ve Ertuğrul’un başına Uranos’u bela etmişti. Uranos, İlbilge’yi kaçırmasının yanı sıra başka ne gibi belalara yol açacak? Ertuğrul, İbnü’l Arabi’nin talebesi Sadreddin-i Konevi’yi Moğolların elinden kurtarıp sağ salim obaya getirmeyi başarmıştı.
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