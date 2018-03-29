Diriliş Ertuğrul'da Saadettin Köpek öldü mü? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı
TRT 1 ekranlarında her Çarşamba günü izleyici ile buluşan Diriliş Ertuğrul'un bu haftaki bölümü yine heyecan doluydu. Aksiyonun dozunun arttığı yeni bölüme, Emir Sadettin Köpek'in yaralanması damga vurdu. Dizinin izleyicileri ise Sadettin Köpek'in ölüp ölmediğini merak edip araştırıyor. Peki gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümde Sadettin Köpek ölecek mi? Diriliş Ertuğrul yeni bölümde neler olacak?
Diriliş Ertuğrul son bölümü Sadettin Köpek, Turgut ile Ertuğrul'a karşı bir mücadeleye hazırlanırken beklenmedik bir durumla karşılaşır. Fermanı okurken yanında bulunan Aslıhan Hatun'dan beklemediği bir hamle gören Emir Saadettin Köpek, ağır yaralar almıştır. Peki, Sadettin Köpek ölecek midir? İşte, diziyi yakından takip eden vatandaşların merakla araştırdığı Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında detaylı bilgiler
Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında cenaze sahnesi izleyicileri şoka uğrattı. Obaya dönünce karşısında taziye ortamı gören Ertuğrul ve yiğitleri, büyük bir gerilim yaşamıştır. Peki, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında neler ekrana geliyor? İşte, Uç beyliğinin Ertuğrul’dan Günalp’a geçmesiyle büyük gerilimin
Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde Sadettin Köpek'in Aslıhan Hatun tarafından yaralanma sahneleri dikkat çekmişti. İşte, son bölümün kısa bir özeti;
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ertuğrul, bir oyun kurarak Ahmet’in Kritos’u kurtarmasını sağlamış ve bu sayede Ahmet, Kritos’un güvenini kazanmıştı. Bu yüzden Kritos, Ahmet’i Köpek’in yanına elçi olarak göndermişti. Ahmet ise Köpek’in canını kurtararak onun da güvenini kazanmıştı. Günalp, Ertuğrul’un onu öldüreceğini düşünürken kendini onunla birlikte Söğüt’te bulmuştu. Köpek, Ertuğrul’un ipini çekebilmek için sultanı Ertuğrul’a karşı dolduruşa getirmeye çalışmış ve devlet erkanını da yanına almıştı. Bu sayede de Ertuğrul’un uç beyliğinin elinden alınması için sultana ferman imzalatmıştı. Aslıhan’ın ve beylerin Söğüt’e göçme konusundaki endişeleri ise artmıştı. Ertuğrul ve Kritos Söğüt’te karşı karşıya gelmiş ve Kritos, Ertuğrul’un eline geçmişti. Sonrasında saraydan gelen bir fermanla, Ertuğrul’un uç beyliğinin elinden alındığı ve Günalp’a verildiği anlaşılmıştı…
Ertuğrul, Köpek’in kendisine karşı çevirdiği oyunların üstesinden gelebilecek mi? Uç beyliğinin Ertuğrul’dan Günalp’a geçmesiyle, bu ikili arasındaki ilişki nereye varacak? Ahmet, Köpek’in yanında neler yapacak? Marya’nın akıbeti ne olacak?
Uç beyliğinin kaybedilmesinden sonra Kayı Obası’nda ahval ne olacak? Söğüt’e göçme hususunda Çavdarların tavrı ne olacak? Köpek’in gitgide artan nüfuzu, devleti tamamen ele geçirmesini sağlayacak mı? Günalp’ı Ertuğrul’a karşı kışkırtmayı başarabilecek mi? Köpek, Altunaba’dan sonra hedefine kimi alacak? Sultan Gıyaseddin’in Köpek’e karşı hamlesi ne olacak?
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