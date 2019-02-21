Diriliş Ertuğrul son bölüm ile merak uyandırdı! 137. bölüm fragmanı yayında!
Son bölümünün son sahnesinde dikkat çeken olaylarla izleyicisinin karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul'un 137. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Oba beyinin yine türlü problemlerle uğraştığı dizinin son bölümünde, İzzeddin Keykavus ortaya çıkmıştır. Peki, Diriliş Ertuğrul 137. yeni bölüm fragmanında yer alan bilgilere göre sonraki Alıncak'a karşı nasıl bir tedbir alınacak? İşte, Diriliş Ertuğrul'un 137. yeni bölüm fragmanı ve son bölümü hakkında bazı bilgiler
Diriliş Ertuğrul 137. yeni bölüm fragmanında gelecek çarşamba günü yayınlanacak olan bölüm hakkında bazı tüyolar verdi. Son bölümde Alıncak'ı şoka uğratan isim İzzeddin Keykavus, oba beyinin karşısına çıkmıştır. İşte, birçok kişinin merak ettiği Diriliş Ertuğrul 137. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER YAŞANIYOR?
Dizinin yeni bölüm fragmanında İzzeddin Keykavus'la birlik olan oba beyi, Alıncak'ın karşısına daha güçlü bir şekilde çıkmak için harekete geçecektir. Alıncak'ın planı ise Kayı Obasını yerle bir etmektir.
Ancak bu duruma razı gelmek ya da kabullenmek hiçbir oba erkanının kârı olmayacaktır.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Moğolların korkunç planları nihayetinde Kayı obasını basan Alıncak, mankurtlaştırmak için Osman’ı kaçırtmıştı. İlbilge Hatun’a mektup yazan Ertuğrul Bey ondan destek isteyip Osman hakkında malumat toplamasını istemişti. Aynı zamanda kurduğu bir akıl oyunu ile Lefke kalesini almak isteyen Alıncak’a da Hülagü Han’ın ağzından sahte bir mektup yazmış, olası bir savaşı durdurmuştu. İşbirliği için Lefke kalesine gelen Alıncak’ı da gizlice dinleyen Ertuğrul bu malumatlarla Osman’ın yerini bulmuş fakat Osman, Şaman tarafından zehirlenmişti. Peki, Osman yeniden iyileşebilecek mi? Moğollar sayesinde Söğüt’ün ve Oba’nın yönetimini ele geçiren Beybolat, oyununu sürdürüp, uçbeyi olmasının verdiği güçle Süleyman’ı zindana attırmıştı. Ertuğrul, Beybolat’ın bu tavrı karşısında ne yapacak? Süleyman’ı zindan kurtarıp, obasını selamete kavuşturabilecek mi? Tüm bunların arasında şüphelendiği Zangoç’un gerçek kimliğini ortaya çıkarabilecek mi? Obada zirveye taşınan Sırma ve Selcan gerilimi nereye varacak? Ertuğrul Bey, obasına ve Söğüt’e musallat olan zalim Moğol komutan’ı Alıncak’ı öldürebilecek mi?
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