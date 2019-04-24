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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.04.2019 - 20:40, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul karakteri Albastı kimdir?

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Diriliş Ertuğrul karakteri Albastı kimdir?

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Diriliş Ertuğrul dizisi adından söz ettirmeye devam ediyor. Diriliş Ertuğrul dizininde oyuncu Ali Ersan Duru'nun canlandırdığı karakterlerinden olan Albastı, son zamanlarda özellikle dizinin hayranları tarafından sıkça sorgulanıyor. Peki, Diriliş Ertuğrul'un Albastı'sı tarihte kimdir? İşte, Albastı karakterinin gerçekteki hayatı ile ilgili bazı bilgiler...

İzleyici tarafından büyük beğeni toplayan Diriliş Ertuğrul dizinin karakterleri merak edilmeye devam ediyor. Bu karakterlerden biri olan Albastı'nın gerçek hayatı ile ilgili bilgiler son zamanlarda sıkça sorgulanıyor. İşte Aybastı karakteri ile ilgili merak edilenler.

Diriliş Ertuğrul'da yer alan Asbastı karakteri tarihte yer almamaktadır. Aybastı mitilojide kötü yapılı yaratıktır ve özellikle yeni doğum yapmış kadınlara musallat olduğu ile bilinir. Aybastı karakteri Diriliş Ertuğrul'da, ismi ile nam salan ve korku uyandıran biridir. Umutbeylerin yeni beyi olan Aybastı, Selçuklu devletinin Emir'i Bahattine'e çalışır.

ALBASTI NE DEMEK?

Albastı bir varlığın adından daha ziyade, neden olduğu hastalığı ifade eder. Alvastı veya Alpastı da denir. Sibiryada Albasta olarak da bilinir. Albasmak (bazı Türk dillerinde Alvasmak, Alpasmak) fiili ile de kullanılır. Bu fiil Albastı olmak anlamına gelir. Albastı olan kişiye Albıstar adı verilir. Boğucu sıkıntı. Sara hastalığı. Lohusahumması denilen ve yüksek ateşle ortaya çıkan, temizliğe dikkat edilmediği için meydana gelen hastalık. Bunlara bağlı baygınlık. Bir çeşit korku halidir. Gebe kadın kan kaybetmeye başladığında değişik varlıklar görmeye başlar. En çok korktuğu şey gözünün önüne gelir. Bunun sonucunda bazen bayılır. Alkarısı o esnada göğsüne dizleriyle çökerek soluğunu keser. Hatta ölüme bile neden olabilir.

Gebe kadın yiyemez, içemez, nefesi daralır. Bu durumdan kurtulması için “Al Ocağı”na götürülür. Bu yer genelde kutlu bir mekandır ve bir evliya mezarıdır. “Kulbastı” biçimiyle de Adıge diline geçmiştir. Albastı ve Kulbastı ayrıca isimleri farsça kökenli olan Aleybanı (Alyabani) ve Kuleybanı (Gulyabani) adlı varlıkları da akla getirmektedir. Aleybanı, Albastı'nın Fars kültürüyle etkileşiminin bir ürünüdür. Aynı şekilde Gulyabani de, Kulbastı (Gulbastı)'nın bir yansımasıdır. Ayrıca Udmurt ve Mari dillerinde de Alvasta ve Alvastı olarak yer almaktadır. Al Ana ile de bağlantılı görünmektedir.

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