Diriliş Ertuğrul karakteri Albastı kimdir?

İzleyici tarafından büyük beğeni toplayan Diriliş Ertuğrul dizinin karakterleri merak edilmeye devam ediyor. Bu karakterlerden biri olan Albastı'nın gerçek hayatı ile ilgili bilgiler son zamanlarda sıkça sorgulanıyor. İşte Aybastı karakteri ile ilgili merak edilenler.

Diriliş Ertuğrul'da yer alan Asbastı karakteri tarihte yer almamaktadır. Aybastı mitilojide kötü yapılı yaratıktır ve özellikle yeni doğum yapmış kadınlara musallat olduğu ile bilinir. Aybastı karakteri Diriliş Ertuğrul'da, ismi ile nam salan ve korku uyandıran biridir. Umutbeylerin yeni beyi olan Aybastı, Selçuklu devletinin Emir'i Bahattine'e çalışır.

ALBASTI NE DEMEK?

Albastı bir varlığın adından daha ziyade, neden olduğu hastalığı ifade eder. Alvastı veya Alpastı da denir. Sibiryada Albasta olarak da bilinir. Albasmak (bazı Türk dillerinde Alvasmak, Alpasmak) fiili ile de kullanılır. Bu fiil Albastı olmak anlamına gelir. Albastı olan kişiye Albıstar adı verilir. Boğucu sıkıntı. Sara hastalığı. Lohusahumması denilen ve yüksek ateşle ortaya çıkan, temizliğe dikkat edilmediği için meydana gelen hastalık. Bunlara bağlı baygınlık. Bir çeşit korku halidir. Gebe kadın kan kaybetmeye başladığında değişik varlıklar görmeye başlar. En çok korktuğu şey gözünün önüne gelir. Bunun sonucunda bazen bayılır. Alkarısı o esnada göğsüne dizleriyle çökerek soluğunu keser. Hatta ölüme bile neden olabilir.

Gebe kadın yiyemez, içemez, nefesi daralır. Bu durumdan kurtulması için “Al Ocağı”na götürülür. Bu yer genelde kutlu bir mekandır ve bir evliya mezarıdır. “Kulbastı” biçimiyle de Adıge diline geçmiştir. Albastı ve Kulbastı ayrıca isimleri farsça kökenli olan Aleybanı (Alyabani) ve Kuleybanı (Gulyabani) adlı varlıkları da akla getirmektedir. Aleybanı, Albastı'nın Fars kültürüyle etkileşiminin bir ürünüdür. Aynı şekilde Gulyabani de, Kulbastı (Gulbastı)'nın bir yansımasıdır. Ayrıca Udmurt ve Mari dillerinde de Alvasta ve Alvastı olarak yer almaktadır. Al Ana ile de bağlantılı görünmektedir.