Diriliş Ertuğrul final bölümü fragmanı yayınlandı | 150. bölümde büyük cenk
TRT1'in uzun soluklu dizisi Diriliş Ertuğrul, 150. bölümü ile final yapacak. Dünya çapında birçok ülkede yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un 150. bölümü nefesleri kesen bir sonla sevenlerine veda edecek. Dizinin 29 Mayıs akşamı ekranlara gelecek olan bölümünde Moğallara karşı büyük cenk başlayacak. İşte, Diriliş Eruğrul'un sezon finali fragmanı ve son bölümde yaşanacaklara dair bilgiler.
Türkiye ve dünyada çok sayıda takipçisi bulunan tarihi dönem dizisi Diriliş Ertuğrul, 150. bölümü İle final yaparak ekranlara veda edecek. Diriliş Ertuğrul'un 150. bölümünde Osmanlı Devleti'nin oluşması için tüm şartlar oluşacak ve dizi sevenlerine veda edecek. Peki, Diriliş Ertuğrul'un finalinde başka neler olacak? İşte, sevilen dizinin 150. bölüm fragmanı...
DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Ertuğrul Bey, Berkehan’ın yanına giderken yolda Arıkbuka tarafından tuzağa çekilmişti. Kurulacak her türlü oyuna karşı hazırlıklı olan Ertuğrul Bey ve Alplar, Arıkbuka ve adamlarını etkisiz hale getirip Artıkbuka’yı öldürecekken o yine kaçmayı başarmıştı.
Umuroğlu obasında ise hileyle oba beylerini kendi safına çeken Sırma, Taşkın Bey’i oba beyi olarak seçtirmiş ve onun evlenme teklifini Kabul etmişti. Beylik seçiminde bir hile olduğunu fark eden İlbilge, Gündoğdu Bey’den yardım istemiş ve bu oyunu bozup Taşkın Bey’i etkisiz hale getirmişti.
Ertuğrul Bey, Berke Han’a en yakın adamlarından birinin casus olduğunu ve Anadolu’da başlatacakları büyük cengin bilgilerini Moğollara aktardığını söylemek üzere onun yanına gitmiş ve haini deşifre etmişti.
Umur obasında ise Sırma ve Taşkın beyin çevirdiği işler ve kirli ortaklıkları ortaya çıkmış, Taşkın beyin cezası kesilmişti. Sırma şimdi ne yapacak?
Töreye muhalefeti ve Türk obalarına ihanetinden dolayı ağabeyi Beybolat’ı gözden düşüren İlbilge bacısı Sırma’yı da tek kalemde silecek mi? Yoksa af mı edecek?
Kayı obasında Hayme ananın başlattığı düğün hazırlıkları nihayete erecek mi? İlbilge ve Ertuğrul evlenebilecek mi? Tüm bu soruların cevabı final bölümüyle Diriliş Ertuğrul’da!
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