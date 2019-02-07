Diriliş Ertuğrul 135. yeni bölüm fragmanında Osman kurtulacak mı?
Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde heyecan dolu anlar izleyicilerle buluştu. Moğol komutan Alıncak'ın oba beyinin oğlu Osman'ı kaçırmasının ardından ortalık karışmış ve Kayı Obası'nda sinirler gerilmiştir. Peki, Diriliş Ertuğrul 135. yeni bölüm fragmanında yer alan görüntülere göre Osman Bey kurtulabilecek mi? İşte, son bölüm ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
Diriliş Ertuğrul 135. yeni bölüm fragmanında oba beyinin oğlu Osman Bey'i kaçıran Moğol komutan Alıncak, obaya gelerek isteklerini dile getirmiştir. Ancak, son bölümde bu isteklerini yerine getirmeyeceğini aktaran oba beyi, Moğol komutana büyük bir rest çekmiştir. İşte, Diriliş Ertuğrul 135. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Moğolların kaçırdığı Osman, karşısında kendisinden daha güçlü insanlar olmasına rağmen büyük bir direniş göstermiştir. Osman'ı mankurtlaştırıp sadık bir birey haline getirmek isteyen kötü niyetli Moğol askerler, ellerinden kaçırdıkları Osman'ın peşine düşmüştür.
Oba beyi ve alpleri ise Osman'ı aramak için yola koyulmuştur.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Dragos’un kilisenin önünde Ertuğrul’u öldürmek için hazırladığı oyunda bir anda şartlar değişmiş ve Zangoç canı pahasına Ertuğrul’u korumak durumunda kalmıştı. Yaşanan çatışmada Abdurrahman ağır yaralanmış Ertuğrul’un kollarında yaşam mücadelesi veriyordu. Acaba Abdurrahman yaşayacak mı?Bir yanda Dragos bir yanda Beybolat’la uğraşmak durumunda kalan Ertuğrul Bey’in yürüttüğü gizli faaliyetler Moğolların dikkatinden kaçmamıştı. Hülagü Han’ın peşinde olduğu ve Selçuklu Devlet sırlarını içinde barındıran sandıkla Anadolu’dan toplanan vergilerin bir anda ortadan kaybolması Ertuğrul’u işaret ediyordu. Kendileri açısından yaşanan sıkıntılara son vermek isteyen Moğollar Söğüt’e en vahşi komutanlarından birini göndermiştir. Nökerleri ile Kayı obasını basan Moğol komutan Hayme Ana ve otağdakileri esir almıştır. Ertuğrul, Moğolların eline düşen ailesini kurturabilecek midir?Moğol komutan gizlice kendileri için çalışan Beybolat Bey’i Uç Bey’i ilan etmiştir. Ertuğrul bu durum karşısında ne yapacaktır? Söğüt’ün düzeninde ne gibi değişiklikler olacaktır?Kayı Obasına baskın veren bu Moğol komutan aslında kimdir? Kayı Obası’na baskın yapan Moğollar’ı fırsat bilen Dragos’un yeni planı ne olacaktır?
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