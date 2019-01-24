Diriliş Ertuğrul 133. bölüm fragmanında Albastı öğreniliyor mu? Son bölümden detaylar
Diriliş Ertuğrul 133. yeni bölüm fragmanında taşıdığı kutlu diriliş sancağını zaferle dikme yolunda adımlarını atmaya devam eden oba beyi, Dragos'un arkadan çevirdiği işlere rağmen yolunda ilerlemeye devam ediyor. Son bölümün ardından yayınlanan 133. yeni bölüm fragmanında kaleye yapılabilecek harekattan dolayı korkulu anlar yaşayan Dragos ve diğerleri, sıkıntılı anlar yaşıyor. İşte, Diriliş Ertuğrul'un 133. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
Diriliş Ertuğrul'un 133. yeni bölüm fragmanı, yayınlanacak olan bölüm hakkında bazı tüyolar verdi. Son bölümde türlü sıkıntılarla uğraşan oba beyi, Bahattin'i kurtaramamanın üzüntüsünü duymaktadır. Peki, Diriliş Ertuğrul 133. yeni bölüm fragmanında neler ekrana gelecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE ZEHİR DRAGOS'U ELE Mİ VERECEK?
Yolundaki ilerleyişine türlü sıkıntılara rağmen eğilmeden devam eden oba beyi, Dragos'un korkulu rüyası olmuştur. Birçok kez suikast girişiminde bulunduğu Ertuğrul Bey'i öldüremeyen Dragos, bu kez zehirle çözüm bulmaya hazırlanmıştır. Ancak zehir, bir başkası tarafından içilince, Dragos'u deşifre olma korkusu sarmıştır.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ertuğrul, kurduğu oyun sayesinde hem İlbilge’yi kaleden kurtarmayı başarmış hem de Uranos ve Dragos’u kullanarak Moğollara verilen altınları geri almak için hamle yapmıştı. Ertuğrul bu hamlesinde muvaffak olup ahalinin hakkı olan altınları geri alabilecek mi? Ertuğrul, evlilik hususunda ise Sırma’yı değil İlbilge’yi eş olarak seçmişti. Ertuğrul’un bu kararının altında yatan neden nedir? Bu evlilik neticeye ulaşabilecek midir? Ertuğrul, evlatlarına bu durumu nasıl açıklayacak? Bilhassa Osman’ın bu evliliğe karşı verdiği tepki karşısında Ertuğrul ne yapacak? Ertuğrul’un kendisini isteyeceğini düşünen Sırma ise, bu beklenmedik duruma karşı ne yapacak?
Ertuğrul, tüm bunların yanında düşmanlarının cezasını kesebilecek mi? Artuk’un intikamını Emir Bahaeddin’den sorabilecek mi? Ertuğrul, Türk obalarını katleden Albastı’nın gerçekte kim olduğunu öğrenebilecek mi? Dragos, Ertuğrul’u öldürmek için ne yapacak? Ertuğrul, üzerine oynanan tüm bu oyunları bertaraf edebilecek mi?
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