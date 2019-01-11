Diriliş Ertuğrul 131. Bölüm 2. fragmanına kız isteme sahnesi damga vurdu
Diriliş Ertuğrul 131.yeni bölüm fragmanı TRT'nin video paylaşım hesabı üzerinden yayımlandı. Geçtiğimiz çarşamba günü izleyicisiyle buluşamayan Diriliş Ertuğrul, 131. yeni bölüm 2. fragmanını erişime açtı. Oba beyinin kız isteme sahnesi ise fragmana damga vurdu. İşte, Diriliş Ertuğrul 131. yeni bölüm fragmanı ve merak edilen bazı detaylar
Son bölümün ardından yeni bölümü merak konusu olan ve bu hafta yayınlanmaması dolayısıyla izleyicilerinin merakla araştırdığı Diriliş Ertuğrul'da kız isteme sahneleri dikkat çekti. İşte, Diriliş Ertuğrul'un son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
131. yeni bölüm fragmanında Agos ile yaptığı anlaşma yankı uyandıran oba beyi, intikam için büyük planlar kurmaya hazırlanmaktadır. Akrabalık ilişkisi ile gücün artması taraftarı olan oba beyi, kız isteme merasiminde yer almıştır.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ertuğrul, toplanan vergilerin Konya’ya götürülürken kafileye Dragos tarafından tuzak kurulacağını Beybolat’a anlatmış ve tedbir almasını istemişti. Beybolat ikna olmamış ve Ertuğrul’un dediği gibi Dragos tuzak kurmuştu. Bu tuzakta ise İlbilge Hatun, Dragos’un yeni adamı Uranos tarafından kaleye kaçırılmıştı. Kaleye kaçırılan İlbilge Hatun’un akıbeti ne olacak? Kaleden kurtarılabilecek mi? Ertuğrul ve Beybolat bu hususta ne yapacak?
Dragos yeni hamlesini yapmış ve Ertuğrul’un başına Uranos’u bela etmişti. Uranos, İlbilge’yi kaçırmasının yanı sıra başka ne gibi belalara yol açacak? Ertuğrul, İbnü’l Arabi’nin talebesi Sadreddin-i Konevi’yi Moğolların elinden kurtarıp sağ salim obaya getirmeyi başarmıştı. Ertuğrul, Moğol tehlikesi altındaki diğer alimleri de kurtarmaya muvaffak olabilecek mi? Artuk ise, Emir Bahaeddin’in adamları tarafından tuzak kurulup kaçırılmıştı. Artuk’un akıbeti ne olacak? Ertuğrul onu sağ salim bulabilecek mi? Ertuğrul, tüm bu tuzakları bertaraf edebilecek mi?
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